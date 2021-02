"Es un falso debate": un letrado del Congreso zanja la polémica sobre el informe del Consejo de Estado

El día había empezado para los populares poniendo el foco, aunque fuera de forma tangencial, en el asunto central para la economía española en este año: los fondos europeos. Su gestión no es un asunto menor, en Italia han hecho dimitir a un Gobierno. Y aquí, en España, en la primera sesión de control en el Congreso del 2021, los populares se han coordinado para preguntar en tono de gravísima acusación por qué no se ha publicado el informe del Consejo de Estado.

Sostienen populares y Ciudadanos que ese informe era demoledor con las formas con las que el Gobierno pretende gestionar los fondos europeos. El informe del Consejo de Estado existe, es preceptivo pedirlo para el gobierno, pero no es vinculante su contenido. El Ejecutivo, acabamos de escucharlo, no respondió en tribuna a la pregunta de los populares. Luego han contado que nunca se envían los decretos a la acompañados de ese informe. ¿Esto es así? ¿Los decretos nunca van a las cortes acompañados del informe del Consejo de Estado?

Hablamos con Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla La Mancha, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, y letrado de las Cortes nos ha respondido a estas dudas en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

Sobre lo que debía hacer el Gobierno

No hay ningún fundamento para esta exigencia. El Gobierno no necesita primero pedir el dictamen al Consejo de Estado y si lo pide no hace falta enviarlo al Congreso. Yo no recuerdo que esto se haya hecho. Es un caso bastante, en fin, sin fundamento e inconsistente.

En qué caso debería hacerlo

Hay muchos casos en el articulado de la ley orgánica, cuando hay decretos legislativos, reglamentos, pero en ningún caso cuando hay un decreto ley. No tiene por qué pedir un informe y sobre todo no tiene por qué enviarlo.

¿Qué puede hacer el Parlamento?

El Parlamento puede pedir el documento al Gobierno. Es lo que llamamos el procedimiento del artículo 7. Cuando se piden documentos que no son secretos lo lógico es que lo envíe. Me parece que ha habido ya una petición del representante de Ciudadanos y lo lógico es que el Gobierno lo entregue. Si no lo hace tiene que explicarlo, como dice el reglamento. No creo que haya razones para no entregarlo. Si el Gobierno lo ha hecho para mejorar el anteproyecto pues ya está. Las opciones para la oposición son muchas. En muchos momento la oposición pueden pedir muchas cosas.

¿Por qué no lo publica el Gobierno?

El Gobierno no lo publica porque nunca se envía. Es que nunca se hace, pero no hay razón para ocultarlo. El Gobierno lo lógico es que lo entregue si alguien lo ha pedido. A mí me ha parecido que el debate parlamentario era muy falso. Este real decreto es imprescindible para la gobernanza de los fondos europeos que van a venir a España.