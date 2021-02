El resplandor

Pedro Sánchez no debería confundir su interés electoral con el interés de sus votantes, ni utilizar a un partido de extrema derecha, halagándolo, para atacar a un partido de derecha llevándose por delante a los colectivos perseguidos y señalados por Vox. Tú no puedes decir que Santiago Abascal tiene destellos de sentido de Estado y responsabilidad mientras Santiago Abascal dice, en la tribuna del Congreso, que los inmigrantes ilegales se bañan en las piscinas de los hoteles mientras los españoles están en la cola del paro. Supongo que todos los inmigrantes y todos los españoles, porque de eso va el discurso de aniquilación social. La estrategia partidista de Sánchez no justifica tácticas que llevan al reconocimiento del adversario más tóxico solo para que la gente tenga que elegir entre ellos y el PSOE. Si te interesa Vox como primer adversario no se lo expliques al PP, explícaselo a los colectivos en riesgo de exclusión social y responsables, según Vox, de tantos males de España.