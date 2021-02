Por qué no debes relajar las medidas, aunque tengas anticuerpos frente al COVID-19

Varios estudios han demostrado recientemente que la inmunidad natural puede ser persistente al menos 226 días. Esto es, los anticuerpos que puede generar una persona tras superar una infección de COVID-19 duran varios meses y previenen el desarrollo de una enfermedad grave. Sin embargo, surgen varias dudas sobre la capacidad que tiene una persona de transmitir el coronavirus. ¿Cómo tienen que protegerse los que ya han superado el COVID-19 y cómo tienen que protegernos? Lo hablamos con Carlos Briones, virólogo del CSIC en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

Sobre relajar las medidas pese a tener anticuerpos

La persona que ha pasado la enfermedad mantiene los anticuerpos unos meses, por lo que sabemos medio año, pero también depende de cómo haya sido su respuesta. Los anticuerpos van decayendo con el tiempo y la persona puede reinfectarse sobre todo con las nuevas variantes. Es posible que se pueda convertir en un vector de transmisión, que a él o ella no le haga nada, pero sí que transmita la enfermedad.

Es una situación de alto riesgo y dice muy poco de la insolidaridad de los demás. Pueden afectar como vector de transmisión y pueden llegar a reinfectarse. No es ético. En los interiores mascarillas siempre. Tenemos una tasa de 815 por 100.000 habitantes y 560 muertos, estamos en lo peor de la pandemia. Aunque tengamos anticuerpos o creamos que tenemos anticuerpos, salvo que nos hagamos ese test no podemos saber qué integridad de la capacidad inmune tenemos.

Si has pasado la enfermedad en abril es posible que no tengas anticuerpos. Lo más prudente es que se hagan una PCR o una prueba de anticuerpos para saber cómo está su sistema inmune.

¿Qué pasa en las residencias con vacunados?

Quizá no haya dado tiempo a que generen inmunidad después de la segunda dosis. Cuando nos inmunizan con una vacuna, digamos que lo que logramos es educar a nuestro sistema inmune cuando le llegue, pero eso se tarda un tiempo. En eso se tarda dos tres semanas después de la segunda dosis. Probablemente a esas personas mayores no les había dado tiempo a protegerse.

Yo no relajaría las medidas. Desde la ciencia somos muy prudentes. Se puede ir a ver a una abuela vacunada y ya inmunizada, pero si pueden dar un paseo por la calle mejor que en interiores. No tengamos tanta prisa, hagamos las cosas paso a paso.

Un oyente de 'Hora 25' alaba las vacunas

Pedro, oyente de Hora 25, de tiene 66 años, lleva un año hospitalizado por un accidente en Tenerife y es del grupo cada vez más grande de españoles que ya tiene puestas las dos dosis. Le administraron la primera el 11 de enero y la segunda este lunes 1 de febrero.

“No he sentido nada, ningún efecto secundario. Estoy contento, agradecido y me siento un privilegiado. He llorado incluso, porque viendo el panorama que hay y toda la gente que necesita la vacuna… que haya personas que se niegan a ponérsela no lo entiendo”.