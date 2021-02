Carlos Franganillo: "No quería ser periodista, sino Supermán"

40 años y varias vidas a sus espaldas: redactor de periódico, enviado especial, corresponsal en Moscú y Washington o presentador del Telediario que quizás elijas para informarte cada noche en Televisión Española. Ha contado algunas de las principales noticias durante los últimos años y algunos de sus compañeros lo califican de "infalible", "brillante, con capacidad de trabajo pasmosa, y siempre haciéndolo todo desde la humildad", "magnífico presentador que no ha perdido nada de su instinto de reportero" o "gran compañero y apasionado de su trabajo, sin estridencia". Una de sus principales aficiones es la de leer cómics y reconoce que le gustaba Clark Kent: "No quería ser periodista, sino Supermán".

Ahora, Carlos Franganillo se encuentra aislado por haber dado positivo en covid. Pero no desconecta y, confiesa, que a través de las redes sociales no pierde detalle y ser "un adicto a la información". No obstante, entiende que "todos estamos un poco saturados de darle vueltas al mismo tema una y otra vez".

Su primera corresponsalía, con tan solo treinta años, fue en Moscú. Allí cubrió las primeras protestas a Putin, la invasión de Crimea y el conflicto con Ucrania. "Tuve la suerte de caer en el área internacional y a tener un equipo que dedicó tiempo a que yo aprendiera. No pensaba ser corresponsal tan pronto. Cuando me lo ofrecieron no lo pensé ni un segundo".

Después, llegaría la corresponsalía en Washington, una ciudad completamente distinta a Moscú. "La capital rusa no genera titulares cada hora como Washington o Bruselas, pero sí te permite hacer otro tipo de reportajes. La experiencia fue muy buena y pasaron cosas interesantes cuando estuve allí", cuenta Franganillo.

Tras su estancia en la capital estadounidense, era la hora de dar el paso al Telediario de la noche de Televisión Española. Un paso que le apetecía probar, trabajar con el equipo y volver a España después de muchos años fuera.

Por último, reconoce cuál es el género que más se le complica: la entrevista, y alaba la capacidad de muchos periodistas de hacerlo en directo tanto en la televisión como en la radio." Una entrevista en directo, donde tienes que escuchar muy bien, contratacar, etc. es muy difícil. He ido aprendiendo poco a poco. Trato de absorber todos los datos para estar preparado para respuestas", zanja el periodista de TVE.