Hoy vuelven al Congreso las sesiones de control al Gobierno, la última data del 16 de diciembre, hace casi dos meses de eso. Vuelve el control al Gobierno con la tercera ola de la pandemia todavía desatada, con una preocupante situación económica en España, y con la campaña de las elecciones catalanas en marcha y marcando, seguro, todas y cada una de las intervenciones de hoy.

Este es el contexto en el que hay que entender todo lo que pase hoy en el Congreso, donde además debutan los dos nuevos ministros, Carolina Darias en sanidad y Miquel Iceta en política territorial.

La proximidad de estas elecciones, además, resucitó ayer la famosa mesa de diálogo en Cataluña. PSOE y Unidas Podemos se comprometieron ayer ante Esquerra a volver a ponerla en marcha después de los comicios. Esquerra se estaba alejando del Gobierno, lo vimos en la votación de los fondos de recuperación, y el Gobierno no quiere perder a este socio, aunque el socio diga que en Cataluña no le va a dar ni agua al candidato socialista. Ya ven como el Congreso es el escenario donde transcurre el debate electoral catalán.

Esquerra dice que no apoyará a Illa, Illa dice que no apoyará a Esquerra, Junts per Catalunya dice que independencia y que lo que hacen socialistas y republicanos no es más que propaganda.

La verdad es que el horizonte no es nada esperanzador. Nada hace pensar que estas elecciones puedan servir de desatascador de la situación en Cataluña, al contrario, tantas líneas rojas y tantos vetos cruzados parecen abocar a los catalanes, de nuevo, a una nueva legislatura inestable e incluso a una posible repetición electoral.

Nadie parece querer renunciar a nada, como si la política no fuera negociación y cesiones, pero esto debía ser en otra época, ahora política es sinónimo de interés de cada uno, y así es muy complicado todo.