La UE valorará la adquisición de la vacuna Sputnik cuando la AEM verifique los últimos datos revelados

La figura de la presidenta de la Comisión, Úrsula Von Der Leyen está en entredicho dentro de la Unión Europea después de la gestión con la compra de vacunas por parte de Europa y la crisis con el laboratorio AstraZeneca.

Precisamente, Iratxe García, presidenta del Grupo Socialista Europeo, se reunía en las últimas horas con la presidenta de la Comisión y asegura que su formación está en aras de "colaborar y cooperar". "Es importante poner en valor el instrumento europeo que ha hecho posible que no estén los países compitiendo. Debemos echar una mano para ser constructivos", añadía Iratxe en Hoy por Hoy. No obstante, no dudaba en señalar que la Comisión, como líder del proceso de compra de vacunas, es responsable de "lo bueno y lo malo".

Asimismo, García no cree que la UE se haya doblegado frente a las farmacéuticas, pide "poner el foco en aquellas que han incumplido el contrato" y reclama que la Comisión haga cumplir los contratos. "Parte de esos contratos están ligados a una cláusula de confidencialidad que hemos reclamado que se resuelva", indicaba la presidenta socialista.

"No estamos en el momento de poner sombra de dudas sobre un proceso que garantiza un acuerdo igualitario sobre acceso a la vacuna. La crítica no construye, en cambio buscar soluciones sí", aclaraba Iratxe.

Por último, sobre la posibilidad de compra de la vacuna desarrollada por Rusia, Sputnik V, señalaba Iratxe García que es el propio país el que ha pedido a la Agencia Europea del Medicamento la autorización del fármaco en Europa. "Tenemos que esperar a que la Agencia Europea verifique las noticias que conocimos de la Sputnik. Si determinara que es una vacuna que puede ser puesta, veremos si se pueden poner en marcha convenios de colaboración", especifica la presidenta del Grupo Socialista Europeo.