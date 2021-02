La polémica del día

Después de un mes y medio sin sesiones de control al Gobierno y enjaulados en el espíritu navideño, se ve que algunos diputados tenían ganas de bronca. Porque pasan los años, pero ese espíritu marrullero permanece en muchas señorías. Siempre me he planteado qué harán cuando vuelvan a casa y tengan que apagar el Telediario para no delatarse y poder explicar a sus hijos, no ya lo que es la democracia, sino lo que es la buena educación: que hay que obedecer a la maestra, respetar al rival, no hablar cuando a uno no le corresponde, no interrumpir a quien te está hablando, preguntar lo que debes y responder a lo que te preguntan, no gritar ni insultar...

Y que todo eso hay que hacerlo por respeto a los demás, por supuesto, pero sobre todo por respeto a sí mismos, a lo que representan y a quienes representan. Porque si no se respetan a sí mismos, cómo los vamos a respetar. Y van mal, muy mal. Porque es una una auténtica vergüenza contemplar cómo semana tras semana convierten el parlamento en una asamblea de groseros maleducados con corbata.