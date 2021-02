Copa del Rey | Real Betis - Athletic Club, el partido en directo

La previa

Betis y Athletic de Bilbao dirimen este jueves en el Benito Villamarín una reválida de altura en la que ambos conjuntos medirán sus respectivos estados de gracia en los cuartos de final de la Copa del Rey, un clásico que tendrá el premio de las semifinales y el atisbar de cerca la final y la clasificación europea.

El chileno Manuel Pellegrini y Marcelino García Toral llegan a esta cita avalados por el buen estado de forma de sus equipos, en el caso del asturiano con el añadido de prestigio y moral del título de la Supercopa de España, y con el objetivo claro de optar a jugarse cotas mayores, por lo que no reservarán nada e irán con todo en esta competición que tanto significa para ambos.

Pellegrini llega con la moral alimentada por los resultados, aunque con los pies en el suelo y con la exigencia a los suyos de estar centrados y no distraerse con futuribles, tras un fulgurante enero de 2021 en el que no conoce la derrota, ha sumado once de quince puntos posibles en Liga y se ha plantado en unos cuartos coperos tras eliminar sucesivamente a la Mutilvera, Sporting de Gijón y Real Sociedad.

Recupera para este partido con tintes de encrucijada en la temporada a uno de los puntales en su sistema defensivo, el mediocentro argentino Guido Rodríguez, quien ha estado ausente en los últimos partidos por una lesión muscular y que fue reservado en el duelo liguero ante Osasuna para evitar sustos y estar para la Copa del Rey.