'La pintora y el ladrón' y otros tres documentales imprescindibles de la temporada

Cada año se habla de la buena salud del documental, un género, en principio más barato, abierto a la experimentación y capaz tanto de descubrir historias increíbles como de servir a la denuncia social. La lista de algunos de los mejores títulos de este año es un ejemplo.

La pintora y el ladrón – en salas de cine

"Hemos identificado a los ladrones, pero desafortunadamente no hemos encontrado los cuadros", así empieza la apasionante historia de una amistad improbable, la de una pintora y el ladrón de sus cuadros. En 2015, tras una exposición, dos hombres robaron dos cuadros de Barbora Kysilkova, una artista checa afincada en Oslo. Seducida por saber más, las motivaciones y el paradero de sus obras, la joven quiso conocer a uno de los delincuentes con una curiosa propuesta: tomar un café y hacerle un retrato.

El encuentro se convirtió en el inicio de una relación en la que, a través del arte, ambos comparten sus vidas. El pasado traumático del ladrón, un niño brillante abandonado por su madre y adicto a las drogas, y el de la pintora, una mujer que huyó de una relación de maltrato. Sus revelaciones, en comunión con la pintura, van tejiendo una profunda amistad que, por momentos, hace sospechar sobre la credibilidad del relato y la mano del director, el noruego Benjamin Ree.

“He rodado durante tres años esta historia increíble que explora lo que los humanos son capaces de hacer para ser vistos y apreciados”, defiende. El resultado no es solo una crónica emotiva de redención, con cambios en el punto de vista de cada relato personal, también abre una reflexión sobre el propio artista, ya sea la pintora o el director de cine, como ladrón, vampiro, de otras vidas y el poder curativo del arte. Llega a cines de la mano de Filmin tras ganar el año pasado uno de los grandes premios de Sundance y estar en todas las quinielas para los Óscar y los Bafta.

Time – Amazon Prime Video

Los directores afroamericanos han encontrado en el documental un arma poderosa para denunciar el racismo y los abusos que sufren en EEUU. Lo hizo, por ejemplo, I Am Not Your Negro o Ava Duvernay, con Enmienda XIII, una producción que repasaba cómo la esclavitud se había perpetuado con encarcelamientos masivos. Este año lo aborda de forma más poética y sentimental el documental Time. El tiempo, la ausencia y la espera es lo que retrata la directora Garret Bradley para acompañar a una mujer y sus seis hijos en su lucha por ver a su marido y padre en libertad. Una crítica al sistema judicial y carcelario en blanco y negro, con imágenes caseras y elipsis para exponer los excesos con la población negra desde el otro lado, el de la casa y la familia incompleta durante años por las elevadas penas. Un collage furioso y emotivo encabezado por una madre coraje que se convierte en activista y altavoz de muchas otras historias en su comunidad.

Collective - HBO

Desde Europa, una de las películas del año es Collective, contundente trabajo sobre los tentáculos de la corrupción en Rumanía y sus efectos en el sistema sanitario. El incendio de un local, el Colectiv Club en Budapest, donde murieron decenas de personas, destapa un sinfín de irregularidades, desde fraudes en los desinfectantes, hospitales llenos de bacterias y gerentes nombrados a dedo a cargo de millonarios contratos. Un documental de investigación que firma Alexander Nanau y que sigue el trabajo periodístico, de un diario deportivo por cierto, que desembocaría en una crisis política y sanitaria. Un retrato demoledor de unas instituciones podridas ante la impotencia de las víctimas y un nuevo ministro de Sanidad que intenta cambiar las cosas.

Descansa en paz, Dick Johnson – Netflix

Y por último, un acercamiento luminoso y doloroso a la muerte. Descansa en paz, Dick Johnson es el título de un experimento, el que la directora Kirsten Johnson hace con su propio padre para enfrentar sus últimos años de vida. Un seguimiento en forma de tragicomedia, con humor negro, simulaciones de muerte, ensayos de posibles accidentes e insertos de la otra vida según la iglesia adventista, para componer un relato familiar ante el Alzheimer y la proximidad de la pérdida. Un original trabajo que queda como testimonio surrealista del amor de un padre y una hija.

Cuatro documentales que nos descubren grandes historias, desde lo íntimo a lo político, y que se perfilan como favoritos para la temporada de premios del cine americano.