Eden Hazard vuelve a estar lesionado. El belga ha sufrido una nueva lesión muscular en el entrenamiento de este miércoles, tal y como ha informado el club blanco. El Sanedrín de El Larguero analizó la trayectoria de las lesiones del jugador desde su llegada a Madrid.

Antonio Romero: "Se vuelve a demostrar que jugar en el Real Madrid es otra cosa, que no tiene la presión del Chelsea. Ahora la pregunta es cuánta es la responsabilidad de no estar a punto en el Madrid es suya".

"Creo que el Madrid ha estado más preocupado por protegerle de lo que se diga sobre él que realmente en curarle. Tiene mala suerte, pero la buena suerte hay que buscarla. Hazard la ha buscado poco cuando tenía la oportunidad y eso en el Madrid se paga. Cuando te conviertes en el fichaje más caro del Real Madrid no puedes llegar pasado de peso en el Madrid. Y eso le ha pasado factura".

Álvaro Benito: "Cuando se repiten tantas lesiones musculares te hace dudar de todo. No es normal, no lleva una carga de partidos como para pensar que es por eso. Es una pena. La gente está haciendo mofa, pero es la salud de una persona. Creo que es un golpe muy duro: es otra temporada casi a la basura":

"No sé si es una cuestión física o psicológica. Yo creo que una cosa va con la otra. Antes decíamos que si realmente estaba al 100% había que exigirle. Yo no sé si se estaba midiendo o no estaba bien recuperado. Cuando algo no está bien curado, cambias tu pisada para protegerte y pueden aparecer otro tipo de problemas".

"Creo que es una temporada a la basura, independientemente de lo que haga el Madrid en Champions. Se pierde un mes y otro en coger el tono. Que igual es más, porque ahora había tardado más de un mes".

"El gran problema es que nunca ha llegado a estar a punto en el Madrid"

El Doctor Pedro Luis Ripoll explicó en El Larguero la gravedad de la nueva lesión del jugador. "Hay tres bestias negras de los médicos del deporte: el sóleo, isquiotibiales y recto anterior. La gravedad depende de la ubicación de la lesión: si hay más o menos tendón afectado. Pero no es una lesión deseable, ha provocado muchos dolores de cabeza", comenzó a explicar.

"El gran problema es que no ha llegado a estar a punto nunca en el Real Madrid. El año pasado jugó exclusivamente 22 partidos. Este año lleva 13 y ninguno completo. Ha tenido 338 días de baja. Se lesionó en septiembre y no reapareció. No hemos visto a Hazard. No ha llegado a estar a punto", concluyó.