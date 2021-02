Especial de 'Hora 25' desde Córdoba

A partir de las 21:00 horas, 'Hora 25' se emite desde la Fundación Cajasol en Córdoba. Sin público en esta ocasión por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria. Podrá escucharse a través del 93.5 de la FM y nuestra app y vía streaming en todas nuestras redes sociales.

Pepa Bueno entrevista al alcalde de Córdoba, José María Bellido, con el que abordará la situación epidemiológica de la ciudad y también retos como la decisión del Ministerio de Defensa de establecer aquí la sede de la Base Logística del Ejército de Tierra.

La logística como sector clave para la recuperación económica también tendrá su espacio. La Judería de Córdoba, el barrio del entorno de la Mezquita-Catedral, será otro de los puntos de atención. La pandemia ha puesto de manifiesto sus debilidades ante la falta de visitantes, como ha ocurrido en los grandes focos turísticos de otras ciudades.

Y en la provincia, la crisis del coronavirus ha catapultado la producción destinada al sector sanitario del frío industrial de Lucena. La empresa EFFICOLD explicará su experiencia y el apoyo de su actividad en la búsqueda de soluciones para las necesidades surgidas en este periodo. La tertulia diaria estará protagonizada por Miguel Ángel Aguilar, Isabel Morillo y Ángel Munarriz. Y no faltará la música en directo con la banda cordobesa 'Same Fire', que publicó en 2020 su disco 'As Humans'.