El centro de gravedad

Me parece un signo positivo de los tiempos que el mayor problema del gobierno ahora mismo, aunque no sea detectado aún en su gravedad, sea el proyecto de lo que se llama ley trans. Estamos acostumbrados a que una relación de bipartito tenga tensiones por los presupuestos, por el dinero o por la proyección de unos y otros, y nos encontramos, o nos vamos a encontrar, con que el punto de fricción más delicado sea una ley sobre derechos humanos y sociales. Llámame optimista, pero bien está. Bien está que puestos a elegir la gravedad del conflicto se acuerde este, y se ponga en primer plano este. No voy a opinar sobre la ley trans porque ni tengo opinión para todo, ni estoy seguro de lo que pienso, ni sé si tengo toda la información y como procesarla. Dicho esto, me incomoda que cualquier posición del debate, por contraria que sea, se asocie automáticamente a posiciones de violencia y agresión. Cero adversativas cuando se trata de reconocer un derecho y defender físicamente tu derecho a debatirlo y discutirlo. Cero obstáculos para que el debate tenga la altura que merece sin que la discrepancia sea desplazada de forma automáticamente a un extremo que justifique agresión de respuesta.