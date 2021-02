El Gobierno da luz verde a 1000 traslados desde Canarias

Según ha podido saber la Cadena SER, hace unos días, “en el mes de enero” el Ministerio del Interior a petición del de Migraciones, “autorizó una bolsa de 1000 nuevos traslados, pero aún no se han producido. Se trata de nuevo de perfiles de solicitantes de protección internacional y casos vulnerables” según han confirmado dos fuentes oficiales a esta emisora. La Secretaría de Estado de Migraciones, encargada de la acogida humanitaria y del sistema de asilo, se hará cargo de estos traslados “de manera progresiva” según estas fuentes.

Fuentes de dos organizaciones humanitarias confirman a la SER que este lunes recibieron una llamada desde Migraciones para poner en marcha el traslado inmediato de un “importante grupo”. Afirman que, aunque “no se hizo referencia a la situación de los crecientes incidentes xenófobos en las islas como motivo para relanzar estos traslados”, pero esas mismas fuentes humanitarias están “convencidas” de que “es uno de los motivos claros que han hecho al gobierno reactivar estas derivaciones en grupos más grandes” hacia la península. Aunque inicialmente las fuentes oficiales no reconocen que ese ambiente xenófobo generado por algunos incidentes, especialmente en Gran Canaria, haya motivado esta autorización de 1000 nuevos traslados, si admiten “la preocupación” que existe en el Gobierno al respecto. Las presiones de las autoridades canarias para que las islas no se conviertan en “prisiones” para estas personas que llegan a sus costas han sido constantes, como las polémicas políticas por los traslados o por las llegadas de estas personas por sus propios medios a ciudades como Granada, Sevilla o Valencia.

“Se cruzan habitualmente listados entre la Secretaría de Estado de Migraciones e Interior para proceder al traslado de estos perfiles, que tienen derecho al asilo o presentan especial vulnerabilidad, y es finalmente la Secretaría de Estado de Seguridad la que filtra y y decide quienes saldrán y quienes no, siempre a iniciativa de Migraciones” explica otra fuente conocedora de los procedimientos que se ponen en marcha para estos traslados, “que se han seguido produciendo a través de las ONG en pequeños grupos”.

En esta comunicación para esta nueva autorización de derivaciones, desde la Secretaría de Estado de Migraciones solicitaron inicialmente a las ONG la necesidad de contar con “más de 700 plazas” para realizar esos traslados “en las dos próximas semanas”. Sin embargo, al día siguiente, desde ese mismo departamento de Migraciones matizaron a las mismas organizaciones que de manera inmediata solo saldrán de momento “unos 60, en cuanto el resultado de las PCR esté listo y les documente la policía”, según esas fuentes humanitarias, que añaden que se ha constatado que “de esa lista inicial de 1000 nombres hay casos que ya no están en las islas”.

Es decir, no hay plazos concretos para la salida de los 1000 autorizados de un listado que Migraciones pasó a Interior “hace semanas”. Es más, otra fuente jurídica, de otra entidad humanitaria, asegura que de esos potenciales refugiados, “de esos 1000”, que estaban en la base de datos pendientes de traslado, hay grupos que “ante la falta de respuesta del Gobierno” se han ido “por su cuenta” a la península, por lo que “ habrá que revisar ahora el listado para ver de esos 1000 quiénes siguen en Canarias o quienes se han marchado, pero no obstante tenemos a muchos más con perfil de traslados esperando aquí a que los autoricen”, explican.

El derecho de estas personas a moverse libremente por suelo español no es solo una reclamación de las ONG. El Defensor del Pueblo lleva años reclamándolo y lo ha reiterado esta semana, y el Tribunal Supremo lo hizo en una contundente sentencia en julio del año pasado, que los solicitantes de protección internacional tienen derecho a la libre circulación por el territorio nacional y que retenerles en las islas va en contra de la ley de asilo. Un recordatorio que Fernández Marugán envió el pasado viernes a la Dirección General de la Policía.

"Ahora están pasando unos 60 al día por comisaría para manifestar su intención de perder asilo"

La falta de transparencia del Estado, que no publica ni contesta a las peticiones de información sobre nacionalidades o cifras exactas de las personas acogidas en Canarias en estos recursos provisionales, hace difícil dibujar el mapa concreto de la situación migratoria en las islas y el de quienes van a ser trasladados. Solo Cruz Roja asume la gestión de “unas 9000” personas acogidas en plazas puestas en marcha por esta organización, “unas 7000 en Gran Canaria y unas 2000” en Tenerife, a lo que habría que sumar las que gestiona Cruz Blanca, más de 500 en la actualidad.

Sobre los perfiles a trasladar, fuentes policiales aseguran que “solo en Gran Canaria hay 800 que han formalizado recientemente la petición de asilo o han manifestado su intención de solicitarlo” de este grupo “seguro que saldrán algunos en estos traslados”, afirman.

No obstante, estas fuentes de los cuerpos de seguridad del Estado subrayan que “de momento hay reticencias para el traslado por determinadas nacionalidades. Ahora se están dando muchas más citas, están pasando unos 60 al día por la policía a manifestar su intención de pedir asilo. Son sobre todo malienses, guineanos, costa marfileños y cameruneses”. Otra fuente jurídica, especializada en derecho al asilo, señala que “es evidente que a los marroquíes, mauritanos y senegaleses no los quieren sacar de las islas, porque están intentando devolverles a sus países” detalla. Según estas fuentes policiales “unos 80 marroquies son devueltos en vuelos cada semana desde Canarias, pero al resto de países las repatriaciones están paradas” detallan.

De forma oficial, el Gobierno estatal ha reconocido hasta ahora 2035 trasladados a la península desde el año pasado, “de solicitantes de asilo y perfiles vulnerables”. Sin embargo, fuentes humanitarias señalan que hasta el aumento de los controles policiales en puertos y aeropuertos canarios la mayoría se iba por su cuenta , “más de 8000 salieron pagándose ellos mismos los billetes” algo que desde inicios de diciembre se ha vuelto prácticamente imposible por esos controles, que desde Interior o la Delegación del Gobierno en Canarias achacan a “las normas sanitarias por la pandemia”, pero que algunos abogados señalan como “racistas , porque se hacen casi exclusivamente por perfiles raciales, de hecho desde antes de diciembre también había pandemia y salían con sus pasaportes”.

En Canarias quedan ahora “unos 9500 migrantes en centros provisionales de acogida y hoteles, de ellos la mitad son subsaharianos, entre los que está la mayoría de los peticionarios de asilo, y la otra mitad marroquíes “apuntan fuentes conocedoras de la base de datos de la que se encarga Cruz Roja, la entidad que asume la mayoría de esas plazas.

“No hay un sistema ágil para identificar a refugiados y casos vulnerables”

“No hay sistema eficaz en las llegadas a las costas para detectar vulnerabilidad, no hay un registro y un seguimiento” se queja una experta en derecho a la protección internacional con décadas de experiencia en atención a refugiados que llegan a nuestro país. “¿Cómo es posible, por ejemplo, que no se haya detectado ni una sola posible víctima de trata en 23.000 llegadas irregulares a Canarias el año pasado?” se cuestiona, a la vez que denuncia que hay “muchos casos” de personas originarias de países con “potencial perfil de refugiados” que todavía no han podido pedir la protección.

Dice esta experta que el Gobierno “no está siendo ágil, no hay un sistema rápido para identificar a refugiados. Si ahora mismo hay unos 500 menores de Malí en los centros de Canarias que todavía no han pedido asilo es una muestra clara de que el sistema hace aguas.” Insiste en que esto lleva años sucediendo en toda España “se vuelve a ver en este caso qué en nuestro país no hay manera de proteger rápidamente a personas vulnerables porque no hay un registro adecuado, ni un seguimiento”, se queja. Recuerda además que con un acceso más rápido al sistema de asilo estas personas no tendrían que estar meses “retenidas” en Canarias en Ceuta o Melilla.