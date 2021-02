Hoy quiero hacer un comentario que no moleste a nadie. Les aseguro que lo de hoy no va a enfadar a nadie.

He enviado mi comentario a las sedes del PP, del PSOE, de Vox, de Ciudadanos y de Unidas Podemos, y cada uno me ha marcado en el texto la parte que le molestaba. Yo he quitado todas esas partes y mi comentario es este. Fuera música. Empiezo mi comentario.

Y hasta aquí mi comentario de hoy.