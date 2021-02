Lo que Mariano Rajoy dijo sobre los papeles de Bárcenas

Rajoy fue a declarar como testigo al juicio de la Gürtel de 2017. Para declarar, en realidad, que no se acordaba, que no le constaba, que lo suyo no eran las cuentas. En ese mismo juicio, aquella misma mañana, la pregunta ya fue muy concreta: "¿Conoció que había una financiación ilícita por parte de algún donante anónimo o no pero en efectivo? En este caso, fue muy concreta también la respuesta: "Jamás".

Antes y después de eso, dentro y fuera del juzgado, la tesis del PP y de Rajoy en particular fue negar todo lo que Bárcenas, que a veces era Bárcenas y a veces esa persona por la que usted pregunta, iba diciendo. En el Congreso, en 2013, llegó a asegurar que "nunca había recibido dinero negro".

También en el Parlamento declaro: "Los hechos sobre los que deseo informar se resumen en dos palabras: me equivoqué. Me equivoqué en mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía"

Bárcenas y los papeles de Bárcenas fueron persiguiendo a Rajoy por el Congreso, por las ruedas de prensa que daba, incluso, junto a Merkel. "Todo lo que figura allí no es cierto, salvo alguna cosa que han publicado los medios".

Le perseguía tanto Bárcenas y los papeles de Bárcenas que se le atragantaban las preguntas. "Ese ya tal" se acabó sumando al no lo sé, no me acuerdo que, según el día, Rajoy combinaba con yo sé las cosas hasta el final