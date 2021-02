El PP subraya que ninguno de los mencionados por Bárcenas forma parte de su dirección actual

La dirección nacional del PP se esfuerza por mostrar tranquilidad tras la confesión de quien fuera su tesorero, Luis Bárcenas. Fuentes de Génova consultadas por la SER aseguran que "ninguna de las personas a las que se refiere Bárcenas forma parte de la actual dirección" y subrayan el compromiso de Pablo Casado con la máxima ejemplaridad y con la transparencia.

En el PP defienden que Bárcenas "es un preso que trata de hacer lo que puede por defenderse", que ha puesto "el ventilador" y que es "el pasado más pasado de este partido".

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha enmarcado la confesión del extesorero en una estrategia de defensa que ha fijado con su abogado para "intentar salvarse" y poder salir de la cárcel "lo antes posible". Además, ha rechazado que este asunto pueda afectar a la campaña de las catalanas del próximo 14 de febrero.

"Hemos pasado página de ese señor hace mucho tiempo. Hay otro presidente, hay otra dirección, hay otra manera de entender las cosas, afortunadamente mucho más contemporánea en el año 2021", declaraba Maroto ante los medios de comunicación a la salida de la sede del PP este miércoles.

La SER también se ha puesto en contacto con el entorno del principal aludido, de Mariano Rajoy. Fuentes cercanas al expresidente prefieren de momento no hacer comentario alguno.

Rajoy fue a declarar como testigo al juicio de la Gürtel de 2017. Para declarar, en realidad, que no se acordaba, que no le constaba, que lo suyo no eran las cuentas. En ese mismo juicio, aquella misma mañana, la pregunta ya fue muy concreta: "¿Conoció que había una financiación ilícita por parte de algún donante anónimo o no pero en efectivo? En este caso, fue muy concreta también la respuesta: "Jamás".