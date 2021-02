Javier Cámara: "De Elvira Lindo he recibido alguna lección de amor"

La amistad entre Elvira Lindo y Javier Cámara se remonta a una noche de otoño del año 2002 en Nueva York. Se estrenaba allí la película 'Hable con ella'. "Fue un estreno portentoso", cuenta Cámara en 'La Ventana', "la gente se meaba de la risa con Pedro Almodóvar, estaba Caetano Veloso, pues en aquel estreno recuerdo que decidí quedarme y solamente podía pensar que ese glamour se iba a terminar y yo me iba a quedar solo en Nueva York". No se quedó solo. Estaba Elvira Lindo en la ciudad. "Recuerdo que le dedicaron un pequeño artículo en 'The New Yorker' y Antonio Muñoz Molina le tradujo el artículo", añade Elvira Lindo. Javier se quedaría cinco meses aprendiendo inglés.

"Yo a veces me pregunto cómo se hacen los amigos, es algo parecido al amor, tiene algo de coincidencia, de química" reflexiona Elvira Lindo. "Nosotros tenemos una relación muy bonita, muy generosa por parte de Elvira, espero que por mi parte también. He tenido con ella cuatro conversaciones muy importante en mi vida. Cuando aprendes con los amigos esas lecciones, cuando alguien se para a enseñarte cosas tan importantes, cuando de repente hay algo que te enseñas mutuamente...yo de Elvira he recibido alguna lección de amor", añade Javier Cámara.

A finales de marzo se estrenará 'El olvido que seremos', la película basada en el libro homónimo de Héctor Abad Faciolince sobre su padre, Héctor Abad Gómez, un médico humanista asesinado por paramilitares colombianos en los años 70. Javier Cámara interpreta a Héctor Abad Gómez recreando a la perfección el acento antioqueño. Para Elvira, Javier tiene "oído absoluto". A Cámara esta película le "atrapó desde el inicio. El libro me había emocionado tres años antes", describe en 'La Ventana'.