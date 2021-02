Bares, restaurantes y escuelas o nuestra casa: ¿dónde se contagia el coronavirus?

Cada día asistimos a un baile de cifras de contagios, de nuevas medidas y de cierres perimetrales. Cada día podemos leer que el covid se contagia en los bares, que la mayor incidencia ocurre en las reuniones familiares y hasta que Madrid ignora el origen del 83% de sus contagios. Y aun así esta semana se modificarán las medidas de la hostelería, como ya anunció este miércoles el vicepresidente del Gobierno autonómico, Ignacio Aguado.

Hoy se ha asomado a la 'La Ventana' Quique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona, para tratar de aclarar esta sucesión inconexa de medidas y despejar las dudas sobre la eficacia de las medidas actuales en el sector de la hostelería. Quique Bassat ha dejado claro que la posibilidad de contraer el virus en un restaurante es “alta”. “En torno al 15% de los contagios de covid se producen en reuniones sociales y las reuniones ocurren fundamentalmente en restaurantes, en los bares y en las terrazas”.

A la luz de esta afirmación, hemos preguntado al experto sobre si datos como esos justifican el cierre total de la hostelería. Pese a que, como nos ha explicado, el riesgo de infectarse disminuye mucho cuando los encuentros se producen al aire libre, sí que considera que en lugares como bares y restaurantes existen ciertas situaciones que impiden que no se propague el virus. “Cuando estamos comiendo o bebiendo en un restaurante, nos tenemos que quitar las mascarillas: no podemos respetar la distancia adecuada y, por lo tanto, nos estamos poniendo en riesgo”.

“Las medidas que están propuestas a día de hoy, que son menos estrictas que las de la primera ola, funcionan, pero no funcionan a la misma velocidad que las que se impusieron en marzo”. Todo ello, ha asegurado, supone “darle tiempo al virus para que siga infectando”.

Hemos querido preguntarle también por la paradoja de las tasas de contagio en ciudades como Madrid, que ha adoptado medidas muy próximas a la vida normal y presenta datos parecidos a otras ciudades con medidas cercanas al confinamiento. Ha reconocido que existe un componente “inexplicable” debido a que aún no se conoce el funcionamiento total del virus, pero ha apuntado a “la mezcla de grupos no convivientes” como el origen de estas diferencias. “El mayor factor de transmisión se da cuando se mezclan personas de diferentes grupos de convivencia. Aunque se esté cerrando en algunos lugares la hostelería, esos encuentros sociales que siguen pasando continúan contribuyendo a la transmisión del virus de forma muy importante”.

El epidemiólogo ha querido recalcar que las medidas en la hostelería no se toman al azar: medidas como la limitación a cuatro personas en las mesas en restaurantes y bares no son casualidad, aunque algunos se puedan cuestionar su eficacia. “Los modelos matemáticos nos sugieren la importancia de añadir una persona más y nos permiten parametrizar cualquier variable: estos modelos, al final, son ciencia y nos ayudan a tomar las decisiones ”.

Según datos del Ministerio de Sanidad, algunas ciudades como Madrid ignoran el 83% del origen de los contagios. El epidemiólogo ha explicado taxativamente que esto se debe a que no se han hecho los rastreos adecuadamente. “ Desde el principio de la pandemia se prometían centenares de rastreadores que no han llegado” y ha afirmado que de conocerse el origen de los infectados “ algunas de las estrategias actuales quedarían en evidencia”. Esto no sucede en otros lugares, como los colegios e institutos, que se han convertido, según el epidemiólogo, en "el paradigma de las cosas bien hechas" y ha llegado a afirmar que “están más seguros los niños en las escuelas que si estuvieran en sus casas debido a que se encuentran en un ambiente protegido ”.