Messi se desmarca de las palabras de Di María

Lionel Messi, tal y como ha podido saber El Larguero, se desmarca de las palabras de Ángel Di María, así como de las que pronunciaron antes otros miembros del Paris Saint-Germain, como es el caso de Paredes o Leonardo.

Tal y como ha informado Manu Carreño, el jugador argentino del Barcelona está molesto con que su nombre esté permanentemente en los rumores del mercado de fichajes.

Además, todas estas declaraciones y rumores no afectan en absoluto a Messi de cara a la decisión que tendrá que tomar sobre su futuro, la cual no tomará hasta que no se sepa el nombre del nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona.