Paula Badosa, tras 21 días confianada: "Australia es el peor país para pasar la COVID"

La tenista Paula Badosa ha estado nada menos que 21 días encerrada sin salir de la habitación de su hotel de Melbourne para el Open de Australia, que comenzará el próximo lunes, 8 de febrero. Hace dos semanas publicó en redes sociales que había dado positivo por Covid-19 en Melbourne al séptimo día de haber estado guardando cuarentena. Este jueves ha ofrecido a El Larguero de la Cadena SER una entrevista en la que Manu Carreño y Álvaro Benito le preguntaron por su situación actual tras haber podido salir ya fuera de la habitación.

Tras atender el pasado 16 de enero a Ávaro Benito en una conexión de madrugada en la que aseguró que en su habitación no tenía "ni ventanas", Paula Badosa no se ha cortado y ha confesado que "si alguien pasa la Covid-19, el peor país para tenerlo es aquí (refiriéndose a Australia) porque no es como en España que si lo tienes puedes estar en casa más tranquilo". Asimismo, reconoció que "ellos lo llevan muy estrictos y creo que está bien porque por eso es un país que tiene pocos casos".

Una experiencia fuera de lo normal, que ella misma ha calificado de "pesadilla" e insistió en que aún no se cree "que haya vivido una situación tan al extremo". Sin embargo, la tenista aseguró que lo ha llevado "mejor de lo que esperaba" porque se considera "una persona muy activa" y que "cuando llevas muchos días iguales te acostumbras. Cuando ves que ya no hay nada que hacer, te adaptas". Eso sí, ha tenido momento "muy duros" que le han provocado sentir "ansiedad". Además, contó que cuando salió por primera vez de la habitación "parecía que salías de una cárcel, escoltada. Aquí es muy extremo".

Una de las rutinas de "autoengaño" como ella misma contó en El Larguero es que se "intentaba ir a dormir en horario español para despertarme y que hubiese pasado medio día. Me engañaba un poco". Situación cuanto menos difícil cuando el lugar en el que se encontraba era "una habituación individual", en la que si no llega a ser porque consiguió que su entrenador pudiese estar con ella, tras hablarlo con el gobierno, ella misma aseguro que se "hubiese vuelto loca".

De cara al comienzo del Open de Australia en poco menos de cuatro días, Paula Badosa reconoció en El Larguero que "físicamente el cuerpo me va a dar para lo que me va a dar. Tengo 4 días para prepararme. No voy a estar ni al 50%". Una deportista de élite que dará lo máximo en la pista tras haber pasado por una situación tan atípica como el año que estamos viviendo.