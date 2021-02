Gerard Piqué ha concedido este jueves una entrevista a Ibai Llanos en la cual ha dejado bastantes titulares, sobre todo acerca de la forma de gestionar el Fútbol Club Barcelona del anterior presidente, Josep María Bartomeu.

El central catalán ha criticado al expresidente hasta el punto de que ha llegado a alabar a Florentino Pérez, el presidente del eterno rival, el Real Madrid, acerca de cómo está gestionando la renovación de Sergio Ramos.

Sique Rodríguez: "Es redundar en una idea que todos saben porque lo hemos ido explicando. Uno de los problemas de Bartomeu fue su falta de liderazgo y que no era claro. Con Piqué sí daba la sensación de que hubo una campaña para atacarle y eso claro que le mosqueó. Uno de los problemas con Bartomeu es que te dice que va a hacer blanco y luego hace negro, un problema de claridad. Con Neymar siempre supo que no lo iba a fichar, jamás viajó a fichar a Neymar".

Santi Giménez: "La sensación que tiene mucha gente que ha conocido a Bartomeu es que es como Mariano Rajoy. Es meter los problemas en un cajón y esperar a que los problemas se solucionen solos. Cuando tuvo que afrontar el 'Barçagate' que destapó la Cadena SER, lo dilató tanto como pudo. Se hizo una auditoría mal y tarde y cuando habló con los jugadores, entre ellos con Piqué, les mintió. Y aun está el secreto de sumario, pueden salir más cosas".

Jesús Gallego: "Sinceramente Piqué me parece un charlatán. Hoy mata a Bartomeu, con el que estuvo hace dos meses para garantizarse estar en el Barcelona hasta los 37. Dice todo lo que se le viene a la cabeza, ese personaje de niño malo rico, digo lo que quiero cuando me da la gana y como me da la gana, está muy bien, pero para mí, no tiene ningún valor".

Julio Pulido: "Tengo dudas de que Piqué le haya dicho a la cara a Bartomeu lo que esta noche ha dicho. Con esta claridad, con esta contudencia y peor, tengo dudas. Me parece cobarde decirlo ahora que no está Bartomeu".

La situación de Sergio Ramos

Julio Pulido: "¿Qué sabrá Piqué de cómo está la renovación de Ramos con el Real Madrid? Qué pinta Piqué cuestionando la negociación de Florentino con Ramos".

Jesús Gallego: "No se puede ser blanco y negro a la vez, bueno sí, si estás todo el rato hablando sí, porque unas veces dices 'a', otras veces dices 'b', y tan a gusto".