"No creo que nadie sea 'trans' por capricho. Negar una respuesta jurídica sí que es una violación de derechos"

No hay consenso sobre la ley trans en el seno de la coalición de Gobierno. En el sector socialista aseguran a la Cadena SER que este texto es un borrador del Ministerio de Igualdad y no del Gobierno y que este borrador muestra únicamente los postulados de Unidas Podemos.

El texto se hizo este martes en un momento en el que la idea de la vicepresidencia de Carmen Calvo es la de fusionar esta Ley Trans con la de derechos LGTBI, algo con lo que no están de acuerdo desde Igualdad. En Podemos ya se molestaron hace unas semanas porque el PSOE registró en solitario la Ley Zerolo contra la discriminación. Hablamos con Vicky Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

Sobre la viabilidad de la ley

Tenemos pendiente hacer ese chequeo en la práctica de las CCAA con las que no. Los datos sobre felicidad personal son complicados, pero está claro que quienes no se sienten obligados con unas leyes que obligan a cierta patologización, el abrir derechos no cierra a nadie, no borra a nadie. Es una exigencia de los convenios de derechos y un avance en igualdad.

La política penitenciaria

En la administración penitenciaria desde 2006 las personas trans con un informe psicológico suelen estar internas en los módulos más adecuados a su autoidentificación. Con el sexo con el que tienen esa vivencia, una vivencia que viene acompañada de mucho sufrimiento y discriminación. En los registros civiles también. Tenemos una deuda histórica con esas personas trans, los espacios donde se crean más polémica están solucionados con la documentación adecuada.

No tenemos casos de maltratadores que cambien de sexo para eludir la condena. A veces con los ejemplos estamos criminalizando a las personas trans. No ha habido ningún problema, es más al revés, las mujeres trans son víctimas de mucha violencia.

La discusión en el Gobierno

Es posible que haya faltado diálogo, quizá no nos haya dado la vida para dialogar o hacer pedagogía, pero el debate viene de 2017, 2018 y 2019 con el consenso parlamentario del PSOE, PP y el espacio de Podemos. Es verdad que se ha enconado ahora y deberíamos explicar más y no partir tanto de unos prejuicios que hacen muchísimo daño a estas personas. A veces pienso que si no tiene que ver con que queramos a estas personas más invisibles. ¿Cómo es posible que se hayan aprobado leyes en las CCAA y a nivel nacional se haya montado tanto debate? A mí no me importa lo que nos digan al Ministerio de Igualdad, sino lo que le digan a estas personas. Hay mucha violencia contra las personas trans. Nadie es así por capricho, esto existe y hay que darle una respuesta legal, negarlo sí que es una violación de derechos.

Sobre las palabras de Calvo

No le falta seguridad jurídica. De todas formas es un borrador, está en proceso de formación. Si ya hablábamos de autodeterminación en 2017, esta tendrá también seguridad jurídica. La seguridad jurídica tiene que ver con las leyes, pero también con no crear miedo social. Las leyes deben acompañar a la sociedad, pero dentro de unos años estos derechos los verán tan progresistas y con tanta capacidad de hacer feliz a la gente.

Yo creo que no habrá un enfrentamiento serio en el Gobierno. Habrá más seguridad que inseguridades. Es curioso cómo se exacerban los debates en el Gobierno. Pero las personas que lo forman están discutiendo qué forma de felicidad le dan a la ciudadanía. Otros gobierno aprueban leyes que limitan la investigación de delitos a seis meses, eso es lo que pasa cuando el legislador legisla desde el banquillo. Estamos trabajando por un mayor grado civilizatorio y mejorar la democracia.

¿Ley transhumana?

La ley da una respuesta a personas que ya existen. La diferencia es que están discriminadas. La ley siempre va a la par que la realidad social.

Sobre la declaración de persona trans

Las personas antes de declarar ante el registro civil que viven como personas trans y que su género no coincide con su fenotipo sexual, efectivamente tienen un acompañamiento detrás. En nuestro país no es posible hacer reasignaciones de sexo a personas de menos de 16 años. Lo que se exige es que se desarrollen procedimiento rápidos, flexibles y transparentes. Que luego los documentos de identidad se ajusten a esa vivencia. En cuanto a la reversibilidad es una de las cuestiones a determinar. Yo soy favorable a que tuviera una mayor exigencia de documentación, quizá un expediente. Hay un factor médico que ha acompañado normalmente. Los convertidores no son algo que se compre en una farmacia, hay una decisión médica detrás. Se requiere una madurez, una exigencia para hablar de esto. Esto no va a obligar a nadie que no quiera hacerlo.

¿Discrepancia jurídica, de fondo o de bandera?

Yo creo que por eso mismo el fantasma ha sido tan grande. Ha sido todo tan distópico que realmente creo que luego el texto va a dar seguridad. Esa pelea dentro del feminismo me apena, me parece que nadie tiene que disfrutar esa hegemonía del feminismo porque lo que tenemos enfrente es el patriarcado. En esta pelea a quienes acaban partiendo la cara no es a las feministas, sino a las personas trans.