La polémica del día

Hace cincuenta años, la UNESCO creó la figura del Patrimonio de la Humanidad para proteger lugares, espacios naturales y monumentos significativos del planeta. Treinta años después decidió también proteger bienes inmateriales, intangibles, pero igualmente valiosos. Y en sus listas han cabido desde el Flamenco al Ifi, un sistema de adivinación nigeriano; desde nuestro Silbo Gomero a la Celebración del Perdón Celestiniano de Italia.

Sé que la UNESCO pretendía señalar y destacar manifestaciones concretas y locales de los grandes rasgos culturales esenciales que nos configuran como humanos. Pero quizás no hubiera estado de más, en el momento inaugural, haber consignado bienes inmateriales como la palabra, el diálogo, la verdad, la buena educación, el respeto, el sentido del humor, la empatía… Y actualizarlos hasta llegar a la sororidad o la resiliencia. No fue un olvido de los que alumbraron esta genialidad, lo sabemos. Sencillamente los dieron por supuestos. Pero quizás convendría darle una vuelta y consignar estos evidentes bienes, no vaya a ser que un día acabemos matándonos mientras bailamos unas sevillanas, tocamos el arpa irlandesa o entonamos bellos cantos bizantinos.