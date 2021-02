Muchas de las cosas que me explicaron en la escuela hoy no sirven para nada. Por supuesto, estaba pensando en los geosinclinales. Esta palabra apareció dando saltos como un conejo en medio de la clase de geografía, y no hubo manera de atraparla, quiero decir, de comprenderla, pues me quedé con su nombre en las manos, como las hojas de un rábano, sin entender qué significaba. Y va, y el otro día, se me ocurre buscarla en la Wikipedia, y pone que hoy ese concepto está obsoleto. Tendrían que indemnizar a la gente que ha sido examinada en fin de curso sobre conceptos obsoletos. Eso sí, las palabras permanecen, son como la tierra en el Eclesiastés. Quizá uno sea un montón de palabras desfasadas, pasadas de moda. Mi sobrino me explica el mundo en inglés. De cada tres palabras que pronuncia, una está en Simpsons (o como se llame esa neolengua). Nosotros hacíamos lo mismo con el cheli, que era una mezcla de argot y postureo. Un truja, unos calcos, el peluco. Los perros: los chusqueles. Hay una diferencia abismal entre hablar para arriba y hablar para abajo. Es una cuestión de clase, de saber con quién solidarizas tu lenguaje. Como proustiano practicante, voy del tiempo perdido a las causas perdidas, y así abrazo, igual que la baronesa Thyssen abrazaría un árbol, la palabra geosinclinal. Todo lo hago por ideología, que es otra palabra obsoleta; pero en los días en que la descubrí, y me abracé a ella, ideología era la manera política de llamar a los sentimientos. No hay nada más geosinclinal que los sentimientos, ya que se acumulan en forma de sedimentos. Recordé la palabra geosinclinal viendo en la tele los debates electorales. Hace tiempo que los celebran de pie, como si estuvieran pegando carteles. Muchas veces, los gestos vienen a llenar el vacío de las palabras.