Habrán notado que últimamente todo es distopía. Pocas palabras oscuras han irrumpido con tanta fuerza en el vocabulario común. Distopía por aquí, distopía por allá. Se trata de un asunto interesante.

Cuando elegimos los términos que usamos, reflejamos, muchas veces de forma inconsciente, un fenómeno social. Un ejemplo es la palabra “guay”, que a partir de los años 70 y hasta hace relativamente poco abundaba en las conversaciones. Se acuerdan, ¿no? Qué guay. Guay no era más que la castellanización de “kuwayyis”, que significa “bueno” en el árabe marroquí. Los vendedores magrebíes de hachís le decían al cliente que la mercancía era “kuwayyis”, y el cliente entendía “guay”. Con el auge y normalización del consumo de sustancias recreativas, más o menos peligrosas, sobrevino el auge y normalización de la palabra “guay”. Todo era guay. Una palabra tontorrona para una época.

Algo parecido ocurre ahora. Cabe señalar que el término “distopía” es un constructo muy raro. A principios del siglo XVI, el londinense Tomás Moro inventó la palabra “utopía” para referirse a una sociedad ideal y por tanto imposible: utopía significaba, literalmente, “no lugar”. En el siglo XX se quiso definir lo contrario de la utopía, es decir, una sociedad del todo espantosa, y salió “distopía”. Definía obras de ficción que pintaban un futuro muy oscuro, como “1984” o “Un mundo feliz”.

Y aquí estamos. Cada vez que pronunciamos el término distopía para hablar de lo que ocurre estamos diciendo, quizá sin saberlo, que el futuro era esto. Al margen de que utilizamos la palabra de forma impropia, deberíamos ser conscientes de que, pese a las pandemias y demás desgracias, no vivimos en el futuro, sino en un presente problemático. Tanto la utopía como la distopía son por definición imposibles. Pero repetir una y otra vez lo de “distopía” sugiere un fatalismo peligroso. No es “guay”, para que me entiendan.