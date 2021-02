Álvaro Benito ha respondido en Carrusel Deportivo a las palabras de Gerard Piqué en una charla en la plataforma Twitch, con Ibai Llanos.

"¿Cuáles son los comentaristas, encargados de comentar el partido", decía Piqué a Ibai. Él mismo respondía: “Álvaro Benito. Habla increíble, pero tiene pasado del Real Madrid y no vas a ir en contra (...) Se le vende al espectador una cosa que no es y la gente se lo cree".

El comentarista de la Cadena SER ha respondido en Carrusel: "Hay que respetar mucho la opinión de los protagonistas, pero igual que si un futbolista que se ha criado en Valdebebas durante 10 años, se va a la Real Sociedad y juega contra el Real Madrid no va a dejar de ser un profesional, yo cuando comento o analizo no tengo ninguna camiseta puesta, sería una falta de ética profesional tremenda".

"Yo siempre entiendo mi trabajo con una gran responsabilidad y teniendo en cuenta que estoy contando algo que representa a millones de espectadores que tienen apego y sentimiento hacia esas camisetas e intento mantener siempre una línea de… No te voy a decir objetividad, nadie en esta vida es complemente objetivo, creo que es algo imposible, pero yo te aseguro que no me pongo ninguna camiseta para analizar", ha dicho.

"No creo que sea relevante"

Álvaro Benito ha añadido que "además, yo no creo que sea relevante, yo no arbitro los partidos. Por que una jugada me parezca penalti o no, no va a cambiar nada".

"Yo soy analista, no soy analista del Real Madrid. Nunca he sentido que mi misión sea defender al Real Madrid, el Real Madrid se defiende con los títulos que tiene, con los jugadores que tiene en el campo, con la historia que tiene detrás…", ha continuado.

"Me parece una minucia"

El comentarista también ha manifestado que le "entristece" la importancia que se da a las acciones polémicas. "Lo único que me entristece un poco de la trascendencia que tiene la polémica es que de todo el trabajo que realizamos, lo que me preparo para un partido, lo exhaustivo que intento ser para ver por dónde pueden ir las claves y para que el espectador lo intente entender, que de todo ese gran trabajo, se quede alguno con si una jugada me ha parecido mano o no mano, pues no es importante. Me parece una minucia", ha explicado.

Por último, ha dicho: "Creo que realmente Piqué me alaba, que me dice que hago bien mi trabajo. Yo no considero un lastre el hecho de que todo el mundo sepa donde está mi corazón, que mi corazón es blanco. Yo digo siempre lo que piense, cada noche me voy tranquilo a la cama porque he dicho lo que veo".