Antón Meana: "No victimicemos a un entrenador que ha sido injusto con sus jugadores"

El Real Madrid continúa estando en una situación cuanto menos difícil tanto en lo deportivo como en lo económico. Este último aspecto muy marcado por la palabra que sobrevuela toda la actualidad del club blanco: renovaciones. El futuro de Sergio Ramos sigue sin estar claro, pero el enfado de Zidane en rueda de prensa marca la última hora de la actualidad del Real Madrid.

El Sanedrín de El Larguero analizó cómo llega el Real Madrid este sábado al partido ante el Huesca. Un encuentro que estará protagonizado por las grandes ausencias en el campo. El equipo de Zidane contará con nada menos que siete bajas por lesión: Carvajal, Lucas Vázquez, Fede Valverde, Rodrygo, Sergio Ramos y Hazard. Y además, con enfado de Zidane incluido en rueda de prensa: "Hemos ganado La Liga el año pasado así que ya se verá en el futuro pero un poco de respeto a estos trabajadores".

Julio Pulido cree que el mensaje de Zidane no va lanzado a la prensa, sino que "va dirigido a más arriba, a la directiva". Lo cual choca con lo que señaló Javier Herráez, quien consideró que sí que "es para la prensa" teniendo en cuenta las palabras del técnico.

Palabras del técnico blanco que han causado diferentes reacciones y reflexiones como la de Antón Meana, quien argumentó que "Zidane sigue en el banquillo del Real Madrid por aquella famosa semana en la que se mantiene en Champions, gana al Sevilla, etc". Además, quiso insistir en que "el Madrid ha hecho más partidos malos que buenos" esta campaña.

¿Fin de ciclo de Zidane?

La ausencia de los aficionados en las gradas animando al club blanco es un factor clave en la posición en la que se encuentra Zidane en el Real Madrid, según opinó Antón Meana en El Larguero: "Con un Bernabéu lleno, no se hubiera llegado a esta situación".

Las respuestas en un tono crítico y enfadado en ruedas de prensa no pilla de nuevas, pero la reacción de hoy de Zidane ha sido un tanto sorprendente por la dureza del tono. Tanto es así que Javier Herráez sentenció en El Larguero de la Cadena SER que le pone directamente "un cero en su comparecencia" porque "se ha equivocado en todo".

¿Los posibles motivos de esta actitud del técnico? El propio Javier Herráez quiso señalar que lo que le ocurre a Zidane es que "antes cuando entraba al vestuario le miraban los 23 jugadores y ahora le miran 12". Sin embargo, apuntó que "la culpa no es exclusivamente suya".

Continuidad de Zidane en el Real Madrid, en duda

Antón Meana no lo dudó en El Larguero: "Es imposible". La posibilidad de que el técnico francés siga al frente del conjunto blanco no es una opción para Meana, quien aun así, pidió "no victimizar a un entrenador que ha sido injusto con sus jugadores, que ha perdido el respeto del vestuario y que simplemente no ha encontrado la tecla", sentenció tajante uno de los periodistas de la Cadena SER que sigue la actualidad blanca.

En la misma línea, Julio Pulido, afirmó que ve "muy improbable" que Zidane tenga opciones de continuar con el club de Florentino Pérez. Tanto es así, que el propio Pulido aseguró que Zidane "ha dado por hecho" en la rueda de prensa "que al final de la temporada no va a continuar", calificándolo como "la gran noticia" del día.

El futuro del entrenador del Real Madrid puede ser muy distinto si los balncos logran alzarse con el título de la Liga de Campeones o al menos esa es la visión de Javier Herráez, que tendría muy claro que extendería el contrato del francés de inmediato: "Si gana la Champions, le renovaría 4 años más", sentenció.