Las empresas sufren los estragos de la pandemia

Los concursos de acreedores cayeron un 14,4% durante 2020, según la Estadística de procedimiento concursal publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, que apunta a una caída especialmente pronunciada durante los meses del confinamiento que da paso, durante la segunda mitad del año, a una tendencia al alza -con un incremento interanual del 43% durante el tercer trimestre, y del 35% en el cuarto- que culmina con más de 1.300 empresas presentando concurso entre septiembre y diciembre, una cifra que no se veía desde principios de 2015: en total, 4.097 empresas entraron en suspensión de pagos el año pasado. El sector de la hostelería es el más afectado, con un incremento interanual del 35%.

Unas cifras que se producen mientras continúa vigente una moratoria de los concursos, que permite a empresas que cumplen las condiciones para entrar en esa condición retrasar la presentación de concurso hasta el 14 de marzo, por lo que el principal temor es que, a partir de ese momento, las cifras se disparen. Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), señala en Hora 25 de los Negocios que "en ASPAC lo llevamos diciendo ya hace varios meses que creemos que es necesario hacer una especie de cribado entre las empresas. La moratoria, en su momento, en marzo del año pasado, pudo tener su razón de ser, era una cosa nueva, nos enfrentábamos a un virus que, aunque aún no está resulto, era mucho más incierto que ahora, y en aquel momento ASPAC También propuso la moratoria. Habíamos hablado de septiembre, como mucho diciembre. Ahora mantener más moratorias entendemos que no es positivo, porque puede dar lugar a que muchas empresas se dejen llevar por la inercia de no tener que presentar el consurso hasta el 14 de marzo, y aquellas empresas que tiene problemas y pueden solucionarlos, dejados llevar por la inercia, cuando llegue el 14 de marzo, lo más probable es que se liquiden. Por lo tanto, entendemos que no es necesario más moratorias, si no que son necesarias medidas para que aquellas empresas viables darles ayudas y soluciones para que puedan continuar".

Una situación que, además, se ve agravada por la caída del consumo. Según el monitoreo semanal de BBVA Research, el gasto en tarjetas en España cayó un 11% interanual en el mes de enero, en lo que supone la mayor caída desde junio, desde que salimos del estado de alarma. Tomassa Rodrigo, economista de BBVA Research, señala en Hora 25 de los Negocios que "lo que apuntan los datos, sin duda, es que el aumento de restricciones que, además, durante este mes de enero se ha sumado al efecto Filomena, y el efecto de las rebajas, con lo cual sí que observamos que las transacciones se resintieron por todos estos factores, y nos dan una imagen más negativa que en semanas anteriores".