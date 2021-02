Super Bowl 2021: sigue en la SER el evento deportivo del año

Este domingo 7 de febrero tiene una cita con la Cadena SER: la Super Bowl 2021. El director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido, y José Antonio Ponseti, acompañado de los cuatro jinetes de 100 yardas te contarán el minuto a minuto de la Super Bowl que se disputa a partir de las 00.30 horas española en el Raymond James Stadium de Tampa entre Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers.

Desde hace unos años la Super Bowl es una cita imperdible en la Cadena SER. El equipo de 100 yardas se traslada a Carrusel Deportivo para poner el foco en la gran cita del año, en el evento deportivo más visto en todo el globo, que desde España cada vez más junta a multitud de aficionados que lo siguen a través de los medios.

A pesar de que este año por la situación con la pandemia no podrá venir gente al estudio de Carrusel Deportivo para seguir in situ la Super Bowl, eso no es excusa para que no haya sorpresas, risas y muchos regalos y sorteos. No todo queda ahí ya que tú mismo puedes estar en el estudio aunque sea de forma virtual y así estar un poco más cerca del Raymond James Stadium, donde tendrán los ojos millones y millones de personas alrededor de todo el mundo.

En definitiva, una cita imperdible que podrás seguir a través de todas las redes sociales que te imaginas en la Cadena SER. A partir de las 23.30 horas, es decir, una hora antes de la gran final activaremos nuestro canal de Twitch para que no te pierdas nada en la gran previa con el equipo de 100 yardas, algo que también estará activo en el Twitter de Carrusel Deportivo.

Una final insólita

Esta final es una de las más especiales en la historia. Muchas curiosidades que se encargarán de contarte todo el equipo de 100 yardas, sin embargo hay muchos que han salido a la luz. Será la Super Bowl con menos público en la historia: 22.000 personas de los cuales 7.500 serán sanitarios vacunados que entrarán gratuitamente. El show del descanso no se celebrará por primera vez en la historia en el centro del campo, y The Weeknd sorprenderá con la ubicación de su 'performance' que él mismo ha financiado con más de 7 millones de euros.

A partir de las 00.30 horas, horario de comienzo de la emisión en Carrusel Deportivo, tendremos la gran cita en antena en el programa líder de la radio deportiva española contándote en directo la gran cita deportiva del año.

El Mahomes-Brady, tal y como se conoce este duelo, entre el aspirante y el maestro a ser el mejor de la historia en este deporte será el gran aliciente para una cita que avisan los que más saben que será la más recordada en la historia de la NFL.