El paso a paso para entender la factura de la luz

Estamos en la cola de satisfacción de la Unión Europea con las compañías eléctricas y de gas, pero seis de cada 10 españoles no sabe qué tarifa ha contratado. Y 3 de cada 4 no sabe distinguir entre la tarifa libre y la regulada. ¿En qué se diferencian?

"La tarifa regulada la fija el gobierno, no hay margen de maniobra por parte de la empresa eléctrica para establecer el precio, e incluso establece la estructura de la tarifa: qué hay que poner y cómo debe figurar", explica Jorge Morales, ingeniero experto en energía. Por otra parte, la tarifa libre lo es en cuanto al precio. Cuestión distinta es saber si estamos en el mercado libre o regulado.

La tarifa regulada es la PVPC, que aparece en un apartado específico de detalles del contrato y que puede tener discriminación horaria o no. La clave está en conocer que las únicas empresas autorizadas a vender a la tarifa oficial, PVPC, son las comercializadoras de referencia. En la página web oficial del Comisión Nacional de los Mercados y las Competencias se puede consultar la lista.

Algunas de las empresas más conocidas en el sector tienen una filial que es la comercializadora de referencia, como por ejemplo, Endesa y Energía XXI; lo que puede ocasionar confusión entre los consumidores.

La tarifa regulada permite acceder a los descuentos del Bono Social, el descuento en la factura de la luz para consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social, pero no se puede acceder cuando uno está en las tarifas de precio libre. Esto lo sabe poca gente. ¿Se está haciendo la pedagogía suficiente desde las Administraciones?

"Ese bono social no lo conoce ni Dios. Si no lo conoce nadie, no lo contrata nadie", aclara Rubén Sánchez, que demanda más campañas institucionales "potentes" para que la gente sepa cómo funciona el mercado eléctrico.

La potencia contratada

Otro concepto que tenemos que mirar es la potencia contratada, que afecta a la cantidad de electrodomésticos que podemos usar al mismo tiempo. La pagamos siempre, aunque no estemos en casa. Según la CNMC, casi un 22% de hogares no sabe cuál tiene y, por cada tramo de potencia que uno pueda reducir, esto puede suponer un ahorro de 50 euros al año.

¿Cómo sabemos si tenemos la que nos conviene? ¿Cómo se mira eso? El aparato que controla la potencia contratada está en el contador. Un truco sencillo para saber si tenemos la potencia más adecuada es fijarse en si te saltan o no los plomos; es decir, si se te va toda la luz en la casa. Si esto no te ha ocurrido al menos 3 veces al año, tienes más potencia contratada de la necesaria, explica Morales.

¿Compensa o no la discriminación horaria?

"La discriminación horaria es una subvención encubierta", dice Jorge Morales en Código de Barras, donde añade que compensa mucho tenerla, porque reduce los pagos regulados por consumir energía, los que no dependen de la compañía. Concretamente, los reduce a 14 horas al día y, en muchos casos, merece la pena para las familias sin tener que readaptar todo su consumo a las horas más baratas.

En febrero de 2021 cambiarse es un problema, porque cuesta 11 euros, pero a partir del 1 de abril va a ser obligatoria y, entonces, todos podrán aprovecharla: "Otra cosa es que la detectemos en el recibo", subraya el ingeniero.