"Llevo 30 años trabajando para la Administración pública y sólo 16 cotizados"

El pasado fin de semana las calles de decenas de ciudades en toda España se llenaron de coches con globos amarillos y negros para reivindicar el fin del abuso en la temporalidad que sufren los trabajadores temporales públicos, según denuncia la plataforma que los agrupa. Son cerca de 800.000 personas las que se encuentran en esta situación, encadenando contratos temporales durante décadas.

Ana es doctora en veterinaria. Tiene 54 años y es funcionaria interina. "Trabajo como veterinaria de salud pública en seguridad alimentaria". Actualmente su trabajo se centra en que se cumplan las normas contra el coronavirus en establecimientos de alimentación situados en la provincia de Soria. "Cubro necesidades permanentes con un contrato temporal. Soy la única veterinaria que tiene la Junta de Castilla y León en esa zona por lo tanto estoy en abuso de temporalidad, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea". Su contrato temporal debería durar dos años, tal como dice el estatuto del trabajador público, pero Ana lleva cinco, "por lo tanto también estoy en fraude de Ley". Lleva trabajando en Castilla y León 30 años, pero sólo ha cotizado 16 en total. En 2003 consiguió su primera interinidad, mediante una oposición que le permitió la interinidad, la primera. "Encadené otras 3 interinidades, luego sustituciones hasta llegar a mi situación actual". "Lo único que quiero es una estabilidad". Asegura que con la edad que tiene, si se quedara sin trabajo, le sería muy difícil reincorporarse al mercado laboral. "Quiero estar tranquila hasta que llegue la hora de jubilarme". "Estoy a la espera de que se admita una enmienda transaccional para que la Junta de Castilla y León incluya una inspección y se pueda trabajar en una solución de estabilidad para los temporales públicos, como es mi caso".

La Agrupación Nacional de Trabajadores Temporales Públicos denuncia que no existen cifras de cuántos contratos abusivos o fraudulentos hay en la Administración pública. "Estamos a la espera de que nos faciliten los datos, tampoco sabemos cuántas sanciones ha habido para los empleadores que han abusado de la temporalidad en los contratos de los trabajadores públicos", nos explica Ana Díaz la portavoz de la agrupación.

Ana nos cuenta qué es exactamente lo que dice Europa sobre este asunto para que España regularice la situación del sector. "Europa obliga a España desde 1999 a la implantación de normas que eviten los abusos en los contratos temporales. El empleador no puede recurrir a la temporalidad para encubrir relaciones laborales indefinidas que deben tener un contrato fijo. De esta manera se evita la precarización del trabajador". Desde la plataforma denuncian que la temporalidad existe para cubrir las plazas que por el tipo de trabajo que hay que realizar no se cubren nunca.

Los trabajadores públicos temporales no se oponen a las oposiciones, "todo lo contrario. Son necesarias para ir cubriendo las plazas, pero no se pueden convocar con las mismas condiciones para todos". Bruselas descarta el uso de procesos selectivos de estabilización para cubrir de forma definitiva puestos ocupados por temporales. Las oposiciones no se ajustan para prevenir abuso de contratos temporales ni para sancionarles porque "no compensa a las víctimas ni sanciona a los que han abusado". "No suponen castigo ni sanción para la administración". "Para que podamos entenderlo: un juez sustituto, un médico suplente, etc., realizan la misma labor que un fijo. Tienen las mismas obligaciones, pero no los mismos derechos", explica la portavoz de la Agrupación de Temporales Públicos.

La temporalidad puede durar meses e incluso años. "Reclamamos sanciones económicas para las administraciones que incumplan o la obligación de que el trabajador se quede en su puesto hasta que se den las causas de cese como el fallecimiento o la jubilación. Pedimos al Gobierno que cumpla la Resolución del 31 de mayo de 2018 del Parlamento Europeo para que se adopten las medidas que frenen el abuso de la temporalidad en el sector público, así como el fraude en la contratación. Unas normas similares a las implantadas en el sector privado: inspecciones y sanciones".

El sector pide diálogo al Gobierno para que escuche sus reivindicaciones. El pasado mes de enero Ciudadanos presentó en el Congreso una Proposición No de Ley para que establezcan los sistemas pertinentes (inspecciones y sanciones) para vigilar que la Administración Pública cumple la ley. De momento está pendiente de debate y votación.