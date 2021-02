¿Compras conjuntas de vacunas o liberalizar las patentes? El reto (y la responsabilidad) de la inmunización

Pongamos que se declara un incendio en un pueblo. Pongamos que hay pocos extintores, y que el cien por cien está en manos de un pequeño grupo. Entonces el fuego se hará fuerte, solo será contenido de forma rápida si todos los habitantes cuentan con un extintor. Cambiemos ahora el pueblo por el mundo y los vecinos por cada uno de los países: es lo que hace el director general de la OMS, Tedros Adhanom, que con esta metáfora lleva meses exigiendo un cambio de rumbo en la producción y en la distribución de las vacunas.

Primero fue la carrera en la investigación, luego la carrera en la compra, después en la producción y ahora la carrera en la que estamos es en la del suministro. Los países más ricos, claro, porque los de renta más baja casi que están en la carrera para posicionarse en primera línea, pero para recibir excedentes y donaciones de los organismos multilaterales

Con las dosis que han comprado los estados, o en el caso de Europa, la compra conjunta de la Comisión, ¿cuántas vacunas han ido a parar a los países ricos y cuántas a los de renta baja? La diferencia es considerable: los países ricos han comprado 4198 millones de vacunas… y en estos países viven 1236 millones de personas. Es decir: en los países ricos toca a tres dosis y media por cada habitante. Fijémonos ahora en los países con renta más baja: han comprado 713 millones… casi cinco veces menos que los países ricos… pero es que su población total es de 3.500 millones, casi el triple que la de los países ricos. Es decir, en los países pobres toca a media vacuna por cada habitante.

Y las vacunas que están comprando estos países tiene también una lectura geopolítica: porque si son las farmacéuticas británica o estadounidense las que están suministrando a Occidente, la rusa Sputnik y la vacuna china se están suministrando ya en África y en América Latina. Pero, como nos contaba Elena, no son suficientes… o al menos son menos dosis que la de los países ricos. El director general de la OMS lo ha recordado esta semana en un artículo en la revista Foreing Policy:

“La colaboración internacional entre científicos fue fundamental para el desarrollo de las vacunas, pero ahora la escasa cooperación entre las naciones es una barrera importante para lograr la vacunación mundial a la escala necesaria para poner fin a la pandemia”.

De momento esa colaboración viene a través del programa COVAX impulsado por la OMS; un programa de financiación público-privada que compra vacunas y guarda excedentes para los países pobres. “El objetivo fundamental de COVAX es llegar al menos a finales de 2021 a tener vacunadas al 20% de la población de 92 países, principalmente de renta baja y de media renta-baja” explica Irene Bernal, investigadora del equipo de acceso a medicamentos de la fundación Salud por Derecho. Un 20 por ciento de la población más vulnerable inmunizada a finales de año es un objetivo que dista mucho del 70 por ciento que se marca España, por ejemplo, antes del verano.

El programa COVAX ha puesto fecha esta semana al inicio de la vacunación: las dosis van a llegar a los países con renta más baja a finales de febrero. Se van a suministrar 337 millones de dosis durante el primer semestre, y el 90 por ciento de esas vacunas son dosis de la farmacéutica Astrazéneca.Para evitar retrasos y sobre todo evitar la dependencia de los organismos multilaterales, dos países; India y Sudáfrica, han puesto encima de la mesa una petición: suspender temporalmente la propiedad intelectual sobre vacunas, medicamentos y teconologías en la lucha contra la COVID. Es decir, liberalizar las patentes y que cualquier farmacéutica pueda producir la vacuna. “Es una iniciativa que va realmente al centro del problema. No necesitamos repartir el pastel, sino ser capaces de que muchos países produzcan la vacuna. Algo que las compañías farmacéuticas no quieren hacer, a pesar de que sus capacidades de producción son finitas”.

Es una propuesta que ha llegado esta semana a la reunión de los TRIP en la Organización Mundial del Comercio y que no ha tenido el respaldo de ningún otro organismo. La liberalización de las patentes abre una ventana de oportunidad. Así lo defiende Adrián Alonso, investigador en el Centro de Salud Global del Graduate Institute de Ginebra. Pero advierte: “Hay mucho debate sobre esto. Ahora mismo no tenemos un mapeo exhaustivo de la producción real que pueda haber en el planeta, muchas de estas vacunas son tecnologías innovadoras que no se han utilizado antes y cuya capacidad de producción industrial es distinta a los procesos de manufactura de otros medicamentos más sencillos”, y añade: “hay que reconocer que levantar los derechos de la propiedad intelectual no va a conseguir un acceso equitativo global, al menos en el corto plazo. Ahora mismo tenemos unos recursos muy limitados y creo que lo que hay que hacer es ser capaces de incrementar la producción y sobre todo distribuir de la manera más justa y equitativa posible.

Aunque es cierto que algunas farmacéuticas sí han alcanzado acuerdos con empresas en países con menos renta. Por ejemploJhonson and Jhonson ha autorizado la producción de su vacuna por Aspen Pharmacare, en Sudáfrica; o la estadounidense Novavax, con un instituto de India. Aunque aumentará la producción, no deja de ser una especie de parque que no resuelve un problema que podría resumirse con este ejemplo: de los 19 países más pobres del mundo, solo Guinea ha comenzado a vacunar. Y desde comienzos de enero solo ha suministrado 55 vacunas.