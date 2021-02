Sergio Ramos se tuvo que infiltrar cuatro veces para jugar la semifinal de la Supercopa de España

Sergio Ramos pasó por quirófano este sábado por sus molestias en la rodilla y estará alrededor de seis semanas de baja. Tal y como ha informado Antón Meana en Carrusel Deportivo, la operación fue bien y el día posterior a la intervención quirúrgica también

Además, Antón Meana ha contado en Carrusel que Ramos se tuvo que infiltrar hasta en cuatro ocasiones para jugar la semifinal de la Supercopa de España frente al Athletic. Lo hizo la noche previa al partido, la mañana del choque, la misma tarde, antes de que comenzase el partido y por última vez tras el mismo.

Después de las cuatro infiltraciones y la eliminación del Real Madrid, el capitán blanco intentó seguir un tratamiento conservador para evitar el quirófano, pero para Ramos no jugar no implicaba no entrenar. Así, después de varias semanas con el tratamiento conservador, pero con el capitán haciendo ejercicios para estar en forma, los médicos dijeron a Ramos que la operación era sencilla si se operaba ahora, pero que si seguía entrenando para ponerse a punto y jugar, por ejemplo contra el Atalanta o en Huesca, corría el riesgo de que la operación pasara de fácil a difícil y que en vez de estar seis semanas fuera estuviera tres o cuatro meses.

Por lo tanto, cuando Ramos vio que para realizar el tratamiento conservador no le servía solo parar de jugar, sino que tenía que parar completamente y no hacer ningún tipo de ejercicio, los médicos le informaron de que parase, fuese operado y volviese seis semanas después.