"¿A dónde fueron los siete millones?": las redes suspenden la actuación de The Weeknd en la Super Bowl

Uno de los mejores atractivos de la Super Bowl son sus actuaciones en el descanso. En esta edición LV, inédita a causa de la crisis sanitaria, The Weeknd fue el encargado de poner la nota musical ante los más de veinte mil espectadores que presenciaron la final entre Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs. Pese a los rumores sobre un posible acompañamiento de intérpretes como Rosalía, el canadiense protagonizó el show en solitario, tan solo respaldado por decenas de bailarines ataviados con una máscara.

El espectáculo arrancó en una de las gradas del Raymond James Stadium, donde The Weeknd construyó una ciudad en la noche para interpretar temas como I Feel It Coming, Can't Feel My Face o Earned It. El artista canadiense, que no pudo contar con un escenario en el terreno de juego por razones de protocolo, cerró su actuación en el césped, rodeado por sus bailarines, interpretando uno de sus últimos éxitos, Blinding Lights.

Al término del descanso, las redes sociales valoraron el show. En líneas generales, los espectadores no calificaron la actuación del canadiense como una de las mejores de la historia de la Super Bowl. Tanto es así que algunos usuarios cuestionaron la inversión de siete millones de euros que The Weeknd realizó para la ocasión: "¿A dónde fueron?". Otros también comentaron la ausencia de otros artistas como Rosalía, quien se esperaba que pudiese acompañar al canadiense.