'Vitals', la serie documental que tienes que ver para no bajar la guardia con el COVID

Desde el 13 de marzo de 2021, fecha de la que pronto se cumplirá un año, nos hemos acostumbrado a cifras que suben y bajan de contagios, muertes, incidencia, altas hospitalarias... La COVID ha cambiado nuestra vida, lo ha trastocado todo y nos amenaza constantemente. Se han hecho todo tipo de relatos, se ha contado el colapso hospitalario, la corrupción de las vacunas, cómo actúa el virus o qué son las medidas de confinamiento. Falta el relato humano. Es lo que hace Vitals. Una historia humana, una serie documental de HBO, dirigida por Félix Colomer.

Colomer, director de documentales como Shootball, muestra el otro lado de la crisis, al personal sanitario, a los enfermos, a los familiares. Lo hacen a través de las experiencias vividas entre pacientes y sanitarios del Hospital Parc Taulí de Sabadell durante los momentos más difíciles de la pandemia, entre marzo y junio de 2020.

¿Cómo nace la idea de hacer este documental?

Nace de un amigo mío que trabaja en un hospital, es médico, y me dice que tengo que ir al hospital a hacer un documental porque es una pasada todo lo que está ocurriendo. Y ahí empiezo a pensar en qué hospital, en quién nos iba a dejar entrar en estos momentos. Por suerte, al ser de Sabadell, una ciudad pequeña, tenía el hospital al lado, el Taulí, tenía buena relación con ellos por otro docu que estoy haciendo, y me dijeron que adelante. Me abrieron las puertas con libertad absoluta y empiezo a seguir, desde finales de marzo a finales de mayo, 12 horas al día, grabando a sanitarios y a pacientes.

¿Siempre tuviste claro qué hospital iba a ser?

El hospital surge porque era el más cercano y el que más fácil me iba a lograr entrar. Hay muchos fotoperiodistas que no han conseguido entrar a ningún hospital. Nosotros nos hemos colado y para rodar como queríamos rodar, necesitábamos toda la libertad. La idea era estar presentes, ser como una mosca en la pared, sin intervenir, sin voz en off, y necesitábamos esas horas para rodar con esa intensidad.

La cámara está presente, pero el espectador no la percibe, es como si estuviera en una esquina, ninguno de los profesionales se da cuenta o interactúan, hay casi una sensación de no mediación, ¿cómo se consigue eso en un momento tan tenso como el que hemos vivido?

Es lo mismo que nos dicen. Estamos rodando en una casa, a un metro y medio de la gente y de repente algún miembro decía, ¡Anda, Félix, qué susto! Al final, nos convertíamos en un compañero más o en un mueble y conseguimos ser invisibles. El secreto es generar confianza y que ellos nos la devuelvan. Sin eso hubiera sido imposible. No interferir, no molestar, no decirles qué tienen que hacer. Simplemente estamos y aguantamos. Con este estilo de rodaje lo normal es esperar años para conseguir algo, pero en estos meses ha habido tantas cosas, tantas emociones para pacientes y sanitarios. Ha sido la mejor forma de escribir un arco dramático, es como si lo hubiéramos escrito, pero lo bueno es que es la realidad.

El documental muestra la relación entre los pacientes y las enfermeras y auxiliares de enfermería, se muestra sus casas, más humildes, su día a día con sus familias, ¿por qué se elige a este colectivo?

No es porque hayamos querido, es que es como es. En el caso del COVID, las que están todo el día son enfermeras y auxiliares de enfermería. Se conocen todo del paciente. El doctor pasa consulta, pregunta a ellas hasta el nombre. La relación es muy distinta y quiénes tienen más riesgo de contagiarse son ellas. La evolución ha ido de la mano de sus pacientes. Las dos enfermeras que vemos, tienen esos dos únicos pacientes y parecen hasta casi sus maridos. Están en casa y envían WhatsApp a los que están de guardia para preguntar por ellos, si han comido, si han dormido… Creo que no hay mejores personas en el mundo que los sanitarios, no solo como profesionales, sino como personas, cómo nos cuidan es increíble.

¿Puede leerse la serie como un alegato por la sanidad pública?

Si, total. Hay una frase que dice una de las enfermeras en su casa de que a ver si una vez por todas nos damos cuenta de que hay cosas que tienen que estar fuera de la política. Poner todos los recursos necesarios para la sanidad y la educación. Esta frase, entiendo, debería ser compartida con todos, si no pasa lo que pasa, se colapsa los hospitales y nos quejamos. Ellas querían salir mucho de que se les aplauda a las ocho de la tarde, que está muy bien pero si sirve para algo. Que se les diga soldados, héroes, etc., no les gusta nada. Son profesionales y quieren que se les valore y se les trate como merecen. Que se invierta más, que haya más personal y que esté mejor tratado.

¿Cuáles han sido los momentos más duros?

Los momentos más duros han sido los de las dos personas fallecidas. Hay muchos momentos bonitos, pero esos han sido duros. Del tono, teníamos claro que había que huir del sensacionalismo y contarlo. A veces por huir demasiado del sensacionalismo no se cuentan las cosas. Cuando los temas son muy delicados a veces los pasamos por alto. Nosotros dudamos, pero la duda duró poco. Ha sido muy bonito cuando hemos hecho el visitando con las familias de las dos personas fallecidas. Ha sido duro, pero ha habido momentos muy bonitos, se han reído también de algunas ocurrencias de los últimos días de sus familiares. Consideran que ha sido necesario que se vea el documental y están a tope con ello. Eso es lo más bonito, que todo el mundo que lo ha visto, médicos, personal, familiares, pacientes, está muy contento porque lo que se ve es lo que ha sido, ni un poco más, ni un poco menos.

No salen políticos, tampoco cifras, ¿faltaba este lado más humano de la pandemia?

Políticos seguro que no, porque no va de ellos. El gran objetivo era huir de las cifras, de la sobresaturación. Ya no tiene sentido. Para mí cuando alguien dice que una serie de COVID no porque está saturado, para mí es el contrario. No hay mejor tratamiento si estás saturado del COVID que ver esto, porque es el retrato de cómo afecta a las personas. Más que la cantidad, que es lo de menos, es la calidad de las personas. Por eso al final hemos puesto los nombres a pantalla completa. Estas historias íntimas son extrapolares a todo el mundo. Creo que eso es lo que a HBO le ha gustado de nosotros, que toda Europa va a poder enfatizar porque ha pasado por lo mismo o conoce a alguien que ha pasado por lo mismo.

Vitals se estrena en esta tercera ola, donde está costando que la gente cumpla con las medidas de confinamiento, donde vuelven a estar colapsados los hospitales, ¿es necesario que alguien lo vea para que cambie su percepción?

Es como a principio, vale hay una pandemia, pero cuando ves que pasan más cosas, que sigue el confinamiento, mucha gente ha dicho hasta aquí y sigue con su vida como si no estuviera pasando nada. Pero está pasando, estamos muy cerca de lo que pasó en esa primera ola que mostramos. Es lo que nos pasó al equipo, conoces, lees las noticias, pero cuando entras ahí y lo ves, te das cuenta de lo duro que es todo. Parece una chorrada, pero es así. Con el documental te conviertes en el compañero de habitación de ese hombre que está sufriendo, en el marido de la enfermera que tiene que hacerla reír cuando vuelve a casa. Como espectador tienes el punto de vista dentro de esa comida, de esa cama y eso es lo que te hace empatizar. Sino muchas veces nos pasa que no nos creemos las cosas hasta que le pasa a alguien muy, muy cercano. Con la serie lo vives tanto con ellos que es imposible no empatizar y ya no te digo no creerlo para la gente que dice que no es real. En el docu hacíamos la broma de esta es la serie que Miguel Bosé no quiere que veas.