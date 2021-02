Ángela Molina, Goya de Honor: ''No me va a acompañar nadie, tenemos que hacerlo lo mejor que podamos"

Actriz, cantante y bailarina, Ángela Molina ya tenía el Premio Nacional de Cine, la Medalla de Oro de la Academia o una Concha de Plata. El próximo 6 de marzo sumará el Goya de Honor a toda su carrera que comenzó a sus 17 años de la mano de Luis Buñuel en Ese oscuro objeto del deseo. Lo recibirá en un año complicado, en plena pandemia de coronavirus, y en una gala insólita, en la que todos los nominados estarán en sus casas y recibirán el Goya de manera telemática, como anunciaba hace una semana la Academia de Cine.

La actriz es consciente del momento en que vivimos y confía en que serán unos premios como los de cualquier otro año. "Son iguales de Goya que siempre, lo que pasa es que nos tenemos que intuir. No todos los que quisieran y debieran estar van a estar por la coyuntura que tenemos encima todos", reconocía en un encuentro con la prensa celebrado en la sede de la Academia. "Creo que se trata de que todo siga siendo como en realidad es, un tender puentes para que no haya nada, ni una pandemia, que nos impida celebrar la fiesta de los Goya, que es la fiesta del cine de España", añadía.

Mariano Barroso, director de la Academia, insistía en este acto en la imposibilidad de celebrar una gala completamente presencial. "Málaga está viviendo un confinamiento perimetral y un toque de queda a las diez de la noche. Aunque se nos ocurriera poner en riesgo la movilidad de los centenares de personas que tienen que ocurrir, ni siquiera podríamos hacerlo porque no se permiten excepciones y los del cine no vamos a ser ninguna excepción".

Por eso, contaba la actriz que acudirá sola a Málaga, al Teatro el Soho donde solo estará ella, los presentadores, Antonio Banderas y María Casado, los entregadores y Mariano Barroso. "No me va a acompañar nadie, porque creo que tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. Van a estar viéndolo y disfrutándolo desde casa, como muchos", explicaba.

Dice que recibió la noticia con alegría y que lo primero que dijo fue una carcajada. "No me lo esperaba, realmente, y sentí un torrente de alegría muy incontrolable". Con esto del Goya de Honor, cuenta que está recordando su vida y su carrera. "Me siento, de alguna manera, más sentida con todo después de este premio. Es un momento único que soy consciente de que no se va a volver a repetir, solo es una vez en la vida y le doy este valor".

Hija, hermana y madre de artistas, la actriz, cantante y bailarina ha trabajado con los cineastas más importantes de las últimas décadas, de Buñuel, quien la descubrió, a Almodóvar, Borau, Gutiérrez Aragón, Jaime Chávarri, Jaime de Armiñán, Josefina Molina, Bigas Luna, Jaime Camino y Pablo Berger.

"No soy una persona que funcione con retos. Soy una persona que adora su trabajo y estoy completamente inmersa ahora en un rodaje. Hay proyectos que me ilusionan muchísimo y ese es mi reto, seguir trabajando". Ahora está a punto de empezar a rodar la serie Un asunto privado, una comedia "inteligente, delirante, muy especial", junto a Aura Garrido y Jean Renau. Sin embargo, sí hay un proyecto que le haría ilusión, interpretar algo de Lorca sobre las tablas. Volver al teatro. "Ya hace un tiempo que no hago teatro y me apetece. Alguna vez en mi vida me apetece interpretar un Lorca, por todas las afinidades que siento en lo que él me transmite de su arte. Siento que le debo eso, necesito de él en este momento", reconocía la actriz.

Molina empezó su carrera cinematográfica en No matarás, dirigida por César Fernández Ardavín. Tras numerosas películas en su haber, a día de hoy tiene pendiente el estreno de 'Charlotte', dirigida por Simón Franco, y 'Lalla', de Mohamed El Badaoui. Antidiva por naturaleza, la tercera hija del actor y cantante Antonio Molina "lleva como un privilegio" haber sido descubierta por Luis Buñuel, a cuyas órdenes fue la Conchita de Ese oscuro objeto del deseo.

Buñuel y Almodóvar, dos de los directores más importantes de las últimas décadas de nuestro cine, que define como dos personas únicas y especiales. "Han conectado con el mundo de una manera real y verdadera. Son seres de una cercanía arrolladora, provocan en ti los sentimientos más grandes que uno pueda imaginar", recordaba.

En una carrera tan larga, Ángela Molina reconoce haber visto de todo, pero siempre con el cariño de todo el mundo. Preguntada por el caso de acoso sexual dentro de la industria, en el que seis mujeres han señalado al director Luis María Ferrández, dice la actriz que ella nunca ha sufrido algo así. "Es un tema que los que lo están denunciando seguramente lo necesiten hacer y tienen todo mi respeto". Sin embargo, reconoce que tuvo una situación extraña:

"Yo sinceramente nunca he vivido situaciones de ese tipo. Tan solo una un poco cómica antes de hacer mi primera película. Fue algo casi que divertido, casi como de chiste. No salió de ser un chiste.

Nunca he tenido un desencuentro con un profesional, ni un hombre, ni una mujer. No sé lo que es ese ejercicio de poder", dice. Se trata de un productor que ya no vive y que, según la actriz, quiso hacer una gracia saltando al sofá de al lado del suyo y se cayó, lo que hizo que ella saliera por la puerta y se fuera.

Ángela Molina no piensa en la retirada. Dice que adora la juventud y a sus nietos, pero que no cambiaría el proceso de la vida por nada. Su familia será el centro de su discurso de agradecimiento del Goya de Honor, el que proncunciará el próximo seis de marzo. "Por si acaso se me olvida ese día, que no creo, se lo dedicaré a mi madre, a mi padre, a mi marido, a mis hijos, a mis nietos, a mi adorado público, a todos los que están en mi corazón".