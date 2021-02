Debate en 'Hora 25': prohibir la caza del lobo en España o no, ¿es un problema de coexistencia?

"No estoy de acuerdo", ha dicho tajante hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, con la decisión que tomó el pasado jueves la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad en la que participaron las comunidades autónomas y el Ministerio de Transición Ecológica. Tras una reñida votación, se decidió por mayoría incluir al lobo en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y por tanto se prohibe la caza del cánido allí donde está presente en España. Una decisión que los ganaderos no entienden porque el el depredador origina importantes pérdidas de ganado. Al mismo tiempo, el lobo está amenazado por la presencia humana y en toda la península apenas quedan entre 2.000 y 2.500 ejemplares. Analizamos todas las aristas de este problema en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

Mercedes Benito del Valle es propietaria junto a su marido de una explotación de ovejas en Verín (en la provincia de Ourense). Y en los últimos dos años su ganado ha sufrido dos ataques de lobos. "No estamos en contra del lobo, sino del tipo de gestión que se está haciendo", dice. Ella considera que en los bosques no hay comida por los incendios, "hoy no se pueden mandar animales al monte para dar de comer a los lobos, tienes que llamar a los agentes forestales para que acrediten si es o no un ataque de lobo. Yo puedo demostrar con fotos que hay lobos a pie de las casas y con collar de seguimientos", señala.

Por otra parte, ella explica que una buena parte del problema viene de "quienes toman decisiones", aunque entiende que "es un debate muy extenso". Mercedes dice que "hay que ampliar las ayudas". "Por cinco ovejas que me mató un lobo, recibí sesenta euros", sentencia. La ganadera asegura que es una cuestión de coexistencia entre quienes se dedican a la explotación de animales y la conservación de especies amenazadas como el lobo ibérico.

¿Era necesario un cambio normativo?

"Es el único gran mamífero que no contaba con protección y se ha demostrado que el modelo actual no era el adecuado", explica Teo Oberjúber cofundador de Ecologistas en Acción.

"Yo creo que el cambio es un error y de hecho no ha sido por la conservación del lobo y la buena salud de la que goza, hace muchos años que no hay 300 manadas de lobo. Cuando se dice que el lobo se caza, es una gran mentira. El lobo en España está protegido, estas cosas hay que dejarlas claras. El lobo al sur del Duero está protegido, pero al norte también. Solo se caza cuando las CCAA según criterios técnicos se dice que hay que cazarlo", explica Román Santalla ganadero en Lalín (Pontevedra) y secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA)

"Las administraciones tienen que soportar la conservación del lobo, como la de otras muchas especies y hay que facilitar a los ganaderos esta situación. Algunos ganaderos están poniendo en marcha medidas para reducir ataques del lobo, en las zonas con mayor densidad de lobos, gracias a los mastines no hay ataques. La coexistencia es posible, es más un problema de decisión política", señala Oberjúber.