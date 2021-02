Borrás: "Cuando estemos en disposición de activar la DUI debemos poder defenderla con la gente en la calle"

A una escasa semana de conocer los resultados de las elecciones catalanas del 14-F, todavía no sabemos si de verdad van a poder constituirse las mesas electorales por la avalancha de peticiones para no ir alegando distintos motivos. La pandemia todavía desbocada en nuestro país, obligará a adoptar medidas muy excepcionales para que el voto sea seguro: desde labores de desinfección hasta EPI profesionales para los ciudadanos que están en una mesa. En cualquier caso, la campaña sigue y lo hace en un clima de vetos, ignorancias y alguna que otra propuesta. En 'Hora 25' hemos hablado con la diputada de Junts X Cat y candidata a presidir la Generalitat, Laura Borrás.

Sobre la DUI y sus condiciones

No he modificado en nada lo que dije. Hicimos un acto en el que expusimos de manera clara los siete puntos del documento que hicimos público. Los partidos independentistas queremos dejar de serlo. Queremos ser independientes. Lo que hemos diseñado es una propuesta en la que si se obtienen más del 50% de los votos y también los escaños es ser escrupulosamente obedientes a lo que mandan las urnas. Para nosotros el mandato del 1 de octubre sigue vigente, estamos trazando este itinerario para que el Parlamento comprometa a los diputados independentistas. Estamos trabajando en ello. Y para crear un nuevo actor que es el Consell de la República. También la negociación con el Estado que pasa por una amnistía a los presos que no debieron nunca ser encarcelados. Si el diálogo con el Estado español solo es el que tenemos ahora, la intransigencia del Estado no puede bloquear los anhelos de la sociedad catalana. Hay que trabajar para poder activar la disposición. La unilateralidad es la vía que queda legitimada ante la intransigencia del Estado.

¿Qué significa movilizar a la ciudadanía?

Es evidente que hemos tenido la colaboración del Estado español. Es evidente que la intransigencia reiterada del Estado nos ha llevado a esta situación donde la movilización es esencial. Cuando estemos en disposición de activar la DUI debemos poder defenderla con la gente en la calle. No nos van a conceder nada. El Estado nos ha mostrado su rostro más autoritario, más cruel. La ciudadanía va a tener que estar ahí porque ellos son nuestro motor y nosotros su representante.

La mesa de diálogo

El compromiso de Sánchez era desjudicializar el conflicto y solo nos hemos reunido una vez. Sin compromisos, sin agenda, es casi una metáfora que la mesa fuera transparente. Tendríamos que habernos reunido una vez cada vez. La pandemia no es excusa porque ha habido reuniones telemáticas. Cuando uno quiere reunirse, se reúne. La mesa de diálogo fue un recurso que se sacó Sánchez de la chistera para sacar la investidura e incluso los presupuestos. Quien se levantó de la mesa fue Sánchez.

Se trata de avanzar, de cumplir los compromisos con nuestro electorado. La mesa de diálogo no ha funcionado porque no se ha sacado nada adelante. Cuando alguien tiene voluntad de negociar lo pone en la mesa y eso no ha ocurrido. Es un anzuelo y nosotros no picamos. Si hay voluntad de diálogo que se exprese claramente. ¿Amnistía sí o no? Ya escuchamos al portavoz del PSC y dijo que no cabía en la Constitución. Si se quisiera, se podría votar una ley de Amnistía. No se puede frivolizar con estas cuestiones, afectan a las personas, hay mucho dolor. Hay que tener voluntad de hablar claro. Hasta ahora esta mesa ha sido una fotografía. La credibilidad del Gobierno en esta materia es nula porque no ha dado sus frutos. Si estamos en disposición de avanzar veremos. Es la oportunidad de que el Gobierno sea antes demócrata que español.

Violencia en campaña

He rechazado la violencia siempre. Se lo digo con toda claridad.

Quiero una policía con estándares democráticos. Es lo que tenemos. Cuando algunos agentes llevan a cabo imágenes que son dolorosas porque no respaldan los estándares creo que hay que ser inflexibles con esta mala práxis porque no refleja el buen nombre de nuestra policía. Hay que actuar con contudencia.

Sus cuentas con la Justicia

No aceptar injerencias de los tribunales es una necesidad para mantener la soberanía de las instituciones catalanas. Respecto a mi causa, no hay caso. Yo le hablo desde el marco catalán, no voy a flanquear el camino al Tribunal Supremo cuando ni siquiera hay una causa. No ha habido juicio, no hay nada. Yo niego la mayor. Yo no voy a colocarme en el escenario de una inhabilitación sin causa alguna.