Paco Sanz, el negocio de dar pena

La condena más que la cárcel es convivir con lo que ha hecho, aunque parece obvio que si ha estafado durante tiempo fingiendo una enfermad no creo que tenga ningún problema con eso. Estar cómodo con uno mismo suele ser aconsejable pero se convierte en un problema cuando tu comodidad depende de joder a los demás, que es el oficio más conocido de Paco Sanz. Aprovechándose de la buena fe de los donantes, estropeando las campañas de donaciones de enfermos reales que no pueden costear sus tratamientos. Y algo más. El compromiso de poner en duda una enfermedad grave. Hay cosas sobre las que sembrar dudas te pone el foco en ti, que las siembras. No le exiges los papeles a quien te pide dinero diciendo que tiene un tumor. Si se los pides y te los da, comprobándolo, el miserable eres tú. Si los pides y no, el miserable es él. Das el dinero, o no lo das, y te sacas de enmedio. Dar pena es un trabajo muy delicado, pero por delicado que sea hay algo que casi siempre consigues: que casi nadie dude de ti. Porque nunca piensas que exista gente tan miserable. Porque siempre nos equivocamos.