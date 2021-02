El transistor de toda la vida

Hoy quiero dirigirme a los oyentes más jóvenes. Hablo con muchos de vosotros y me contáis que cuando escucháis la radio a veces tenéis un problema, porque si no tenéis wifi oír la radio consume datos del teléfono.

Y también me decís que se escucha con un poquillo de retraso, con medio minuto o así. Bien, estoy aquí para informaros que ha salido una aplicación que todo eso lo soluciona. Podréis escuchar a la Àngels Barceló aunque no tengáis wifi, incluso aunque no tengáis datos en el móvil. Es una aplicación tan increíble que, además, no gasta memoria del teléfono, ni gasta batería. Sin consumir datos, sin consumir batería del teléfono, sin retraso ninguno, a tiempo real.

Podéis adquirir esta aplicación en la tienda vuestra, pero no la app store esa, ni PlayStore, ni leches. En la tienda de abajo de casa. La aplicación se llama aparato de radio. Transistor de toda la vida. Y va sin wifi y sin datos y sin retraso. Y el telefonico lo usáis para llamar a vuestros padres, que les tenéis descuidados, leche.