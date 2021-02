La sombra de Bárcenas

El pasado sale hoy, de nuevo, al encuentro del Partido Popular. El extesorero, Luis Bárcenas, y su manta se sientan hoy en el banquillo de los acusados en el juicio que empieza, precisamente, por el caso de los papeles que llevan su nombre. Los populares intentan pasar página, pero la página se ha quedado pegada a sus dedos por la falta de contundencia, precisamente para romper con ese pasado.

Dirán que la dirección del partido es nueva, ninguno de los nombres a los que señala Bárcenas están ahora mismo en la cúpula, aunque los que están ahora convivieron con ellos. Dirán que se rompió con el pasado, pero no puede haber ruptura sin el reconocimiento de que la corrupción en el PP era una corrupción estructural. No haber manifestado contundencia con estos comportamientos les deja, hoy de nuevo, a expensas de lo que quiera decir Bárcenas.

El hecho de que Mariano Rajoy fuera desalojado de Moncloa por una moción de censura y no se planteara la dimisión es la prueba más evidente de que no hubo una condena ni una actuación contundente contra la corrupción. A Rajoy le dio de lleno la sentencia de Gürtel, pero ni él ni nadie en ese partido, en el que estaba Casado, ocupando una de las vicesecretarias, consideró que con esa carga no podía seguir ni un minuto más en el cargo. Perdió la moción de censura y tuvo que irse, pero, todavía hoy, el PP considera que esa moción, y en consecuencia el nuevo gobierno, que pasó por las urnas, es ilegítimo.

Este es el discurso que desacredita al PP. Bárcenas, la caja B, la financiación irregular no son el pasado son la fórmula que han condicionado el presente del partido y Casado no lo puede evitar.

Llega, además, el juicio de Bárcenas en el peor de los momentos, en plena campaña de las elecciones catalanas en las que el actual líder del PP se juega mucho.

La ultraderecha, Vox, amenaza con el ‘sorpasso’, y esto dejaría a Casado en una situación muy delicada. Las declaraciones de Bárcenas van a ir goteando sobre los actos de campaña y le va a resultar muy difícil al PP colocar cualquier otro asunto en la agenda. Sobre cualquier cosa que digan o hagan planeará la sombra del extesorero.