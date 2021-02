La factura de la pandemia en otras enfermedades graves

En la tercera ola de la COVID ha aumentado la lista de espera en las otras patologías pero respecto de la primera ola de la pandemia, se observa que el tratamiento de la urgencia ha mejorado. En general, los pacientes, con el paso de los meses, tienen menos miedo a ir al hospital y ha dado mucha confianza la zona libre de COVID que está funcionando en ambulatorios y centros hospitalarios.

Consecuencias en las enfermedades de corazón

No hay datos oficiales pero el diagnóstico que hace el presidente de la Sociedad Española de Cardiología es gráfico: "Tenemos la impresión de que la mortalidad cardiovascular va a aumentar significativamente. Durante este último año, medidas muy clave de prevención no se están efectuando correctamente. Las diferentes olas han impedido recuperar la calidad asistencial. Si esto hubiera durado dos o tres meses el impacto hubiera sido limitado pero con el tiempo que llevamos el impacto ya se está objetivando", explica Ángel Cequier. Pero también lanza un mensaje de tranquilidad: "En el momento actual los procedimientos urgentes en el ámbito cardiovascular se están realizando correctamente, la atención es adecuada, pero es incuestionable que en muchos centros la lista de espera de procedimientos no urgentes van a aumentar y esto puede condicionar el pronóstico o la evolución de los pacientes a largo plazo", explica el doctor Cequier.

El confinamiento en los enfermos de Alzheimer y Parkinson

El aislamiento tan prolongado en pacientes con Alzheimer y Parkinson también tiene consecuencias: "El confinamiento es una situación muy complicada para los pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas porque uno de los consejos que damos es realizar actividad física, paseo regular, contacto con el exterior, caminar cada día. Por otra parte, necesitan actividad social y emocional, que se ha visto reducida. Tienen menos contacto con familia, con amigos y esto va en perjuicio notable de estas patologías", tal y como explica el presidente de la Sociedad Española de Neurología.

Como consejo, y como el confinamiento no es completo aconseja salidas en lugares con poca gente, muy bien protegidos y mantener la actividad social dentro de las restricciones para que no les falte el apoyo emocional que tanto necesitan. José Miguel Laínez también quiere mandar un mensaje de tranquilidad: "La atención está bien mantenida. Estamos dando un servicio correcto. Hay buena diferenciación entre áreas COVID y libres de COVID, con lo cual igual que deben evitar venir por cuestiones banales es importante que cuando tengan una urgencia neurológica, sospecha de un ictus, una crisis epiléptica o un cuadro confusional no dejen de acudir con normalidad a los servicios de urgencia con o sin consulta previa con el médico de cabecera, en función de las circunstancias", apunta el Doctor.

La mortalidad de los pacientes renales crónicos

Para estos enfermos el contagio de COVID es letal. " La mortalidad global de COVID en terapia sustitutiva renal es del 21%. Uno de cada cinco pacientes que se infectaba, ha fallecido. Es tremendo", explica José Luis Górriz, presidente de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Además, el 20% de los nefrólogos, ha sufrido ya COVID-19. Ello puede atribuirse a la necesidad de trabajar en distintas áreas con apoyo a otros servicios para atender a estos pacientes. Y en cuanto a las vacunas, las personas con enfermedad renal crónica, especialmente las que se encuentran en tratamiento sustitutivo renal (hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante) deben ser consideradas, por muchos motivos, un grupo prioritario en la vacunación. Es una población que necesita estas vacunas por su elevado riesgo, ya que en estos casos existe una alteración del sistema inmunitario y, además, su habitual respuesta inmunológica frente a otras vacunas, como la de la hepatitis B, suele ser menor respecto a la población general. Ante esto la Sociedad Española de Nefrología, amparándose en la evidencia científica actual, pide que se efectúe la vacunación con la máxima agilidad, que se utilice la vacuna más adecuada (RNA mensajero) y que se valore su eficacia y la capacidad de respuesta inmune. De esta forma se podrá valorar si es preciso un incremento de la dosis o de nuevas dosis de recuerdo para mantener una protección adecuada en estas personas de alto riesgo y de elevada exposición a la infección por su necesidad de atención sanitaria presencial habitual y frecuente.

Menos control y mal pronóstico para los enfermos de diabetes

"La prolongación de la pandemia y de las restricciones agravarán la situación de las personas con diabetes en España", según destaca el Doctor Antonio Pérez, presidente de la Sociedad Española de Diabetes quien considera "urgente e imprescindible garantizar que los pacientes reciban una atención clínica eficiente en un contexto de pandemia". La SED advierte de especiales dificultades para acceder y recibir atención médica, obtener medicamentos y material de control para la diabetes, así como para mantener un estilo de vida saludable, que tanto necesitan estos enfermos. Muchas de sus rutinas normales se han interrumpido bruscamente por las restricciones y esto puede ser catastrófico especialmente en pacientes mayores o de áreas desfavorecidas. Según una encuesta realizada en España a más de 600 pacientes con diabetes tipo 1, dos tercios referían deterioro del control glucémico y cuatro de cada diez, aumento de peso durante el confinamiento.