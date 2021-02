Mijatovic: "Con Mbappé y Haaland el Madrid no tendría que preocuparse durante mucho tiempo por delanteros"

El Real Madrid demostró estar bien plantado en el terreno de juego durante los primeros 45 minutos del partido ante el Getafe, pero una vez más fue incapaz de lograr el gol que inaugurase el marcador.

Durante el análisis de lo acontecido, Pedja Mijatovic ofreció su punto de vista acerca de la situación de los atacantes madridistas, opinando sobre dos jugadores que le vendrían de perlas al Real Madrid para reforzar esa zona.

"Ahora no está el tema como para eso, no hay pasta y hay que tener mucha prudencia con el dinero, pero los dos, Mbappé y Haaland, serían perfectos para el Real Madrid. Durante un largo tiempo no habría que preocuparse por el delantero en el equipo", comentó con Dani Garrido.

Además, explicó también, bajo su punto de vista, cuanto tiempo se necesita para poder acometer un fichaje así. "Por lo menos un año, tenemos el ejemplo con Cristiano Ronaldo. Hay que explicarle al jugador qué es lo que quieres de él. Por ejemplo a Cristiano, Balón de Oro en el United, tienes que explicarle bien qué es lo que le espera en el Real Madrid".