Ander Herrera, en El Larguero: "Las declaraciones del PSG sobre Messi no me parecen una falta de respeto"

Como cada lunes, nuestro Sanedrín de exfutbolistas compareció en El Larguero con un invitado de lujo y con Manu Carreño en el programa líder de la noche deportiva española. Esta vez el gran protagonista ha sido Ander Herrera, el futbolista del PSG, fue entrevistado por nuestros exjugadores y el director de El Larguero una semana antes de enfrentarse en los octavos de final de la Champions League ante el Barcelona de un Messi, que cada día más es relacionado con la órbita parisina a pesar de las quejas de Ronald Koeman en sala de prensa.

Neymar, "abanderado", Mbappé no

Ander Herrera habló sobre la implicación de los cracks de su equipo esta temporada. Así es como ve el maño a Neymar: "El año pasado yo lo noté, a partir de septiembre he visto a un Neymar super implicado con ganas de ganar todos los títulos posibles. Creo que ha cogido claramente la bandera del proyecto. Es un líder natural".

Un aspecto que no sucede con Mbappé por ejemplo, al que la juventud le hace comportarse de otra forma, según Herrera: "Kylian va a ser de los mejores jugadores de la próxima década, diga lo que diga voy a estar en todos los titulares. No hay que obligarle a que abandere el proyecto", afirma.

Ambas estrellas terminan contrato en el año 2022 y sus nombres se relacionan con los mejores clubes del mundo, entre los que están Barcelona y Real Madrid, algo "comprensible", tal y como lo ve Ander Herrera: "Es un tema contractual, ambos acaban contrato en 2022. Es lógico que estén en boca de todos, lo tomo como parte normal de cada temporada, pero ellos están centrados en el PSG", sentencia.

El fichaje de Messi por el PSG

Lo que califica como "imposible" es juntar a Neymar, Mbappé y Messi en el mismo equipo por el "Fair Play financiero". Sin embargo, si fuese director deportivo y le diesen elegir entre Mbappé y Messi, "si fuera el City por las características de los jugadores, me decantaría por Messi. Si fuera el Real Madrid ante la falta de ir al espacio, me decantaría por Mbappé", afirma el crack del PSG.

Desde París son constantes las voces y las declaraciones que sitúan a Leo Messi en buque insignia francés. Han hablado sobre la posible llegada del argentino desde Pochettino hasta Di María, pasando por Leonardo o Paredes, Ander Herrera, en cambio, prefiere ser más cauto: "El año pasado cuando todo el mundo en Barcelona hablaba de Neymar a nosotros era algo que no nos hacía gracia. Como eso no me gustaba, yo no voy a hablar de un futbolista del Barça. Tengo mucho respeto por el Fútbol Club Barcelona, su entrenador y por supuesto por Leo Messi y no voy a entrar en eso"

"No me parece una falta de respeto, pero no lo voy a hacer. Es comprensible", sentenció Herrera sobre una tendencia que sigue vigente en la actualidad futbolera.

A pesar de todo ello, Ander Herrera, lo considera el mejor futbolista de la historia: "Leo Messi es el mejor jugador que he visto y al mejor al que me he enfrentado. Esto es una verdad como un templo", alaba el exjugador de Zaragoza o Athletic Club.