Álvaro Benito, sobre Zidane: "El presente en un club devora y en el Real Madrid, más"

Álvaro Benito, Kiko Narváez, Raúl Ruiz y Gustavo López comparecieron en El Larguero en el Sanedrín de exfutbolistas para analizar una jornada marcada por la remontada del Real Madrid en El Alcoraz frente al Huesca con dos tantos de Varane, un Barcelona en un partido de locura logró los tres puntos en el Benito Villamarín frente al Betis gracias a un golazo de Trincao y un Messi espectacular. Por último, el Atlético de Madrid vio como el Celta de Vigo le birlaba dos puntos en los últimos minutos gracias a un tanto de Facundo Ferreyra.

En el Real Madrid, la enfermería cada vez está más repleta y el sufrimiento parece asegurado jornada tras jornada. Comentaba Mijatovic durante el partido en Carrusel Deportivo que los blancos solo parecen reaccionar cuando ven que La Liga está perdida 1-0 frente al Huesca, mientras que Álvaro Benito se hacía eco de esas palabras y rescataba que desconoces cuál es la idea, modelo o estilo de juego de este Real Madrid.

Esta pasada semana en el club blanco ha estado marcada por la subida de tono de Zinedine Zidane que levantó la voz para reivindicarse él mismo y a sus futbolistas ante la campaña que supuestamente los medios hacen sobre su futuro en el equipo blanco. Una subida de tono, que para Álvaro Benito es más que razonable: "Zidane ha aguantado mucho, sabemos lo que es ese puesto, que ni ganando tres Champions seguidas te libras. Que si era alineador, que si no rotaba... el presente en un club devora y en el Real Madrid más", afirmó tajante en El Larguero.

Al final la jornada en Huesca por muy mal que podía pintar para el Real Madrid salió a favor de los blancos tras remontar ante el Huesca. Un resultado que hace que tanto Real Madrid como Barça, con sendas victorias, pueden seguir la estela de un Atlético de Madrid intratable pero que esta vez sí que se dejó dos puntos frente al Celta de Vigo: "Lo curioso de esta jornada es que tanto Madrid como Barça estuvieron a punto de perder todas las opciones para esta Liga, y sin embargo el Atlético que parecía tener el partido ganado se le ha escapado", reflexiona Álvaro Benito con el resto del Sanedrín de exfutbolistas.

El futbolista preferido de toda La Liga

No es la primera vez que su nombre sale a la luz, sin embargo, siempre sorprende que un comentarista alabe de esta forma a un jugador de un club modesto como es Bryan Gil y la SD Eibar. Ese es el futbolista preferido de Álvaro benito y así se deshizo en elogios sobre él en El Larguero con Manu Carreño: "Un jugador que se sale del molde, me encanta el juego que tiene. Es el jugador al que más me gusta ver. Si nada se tuerce, está llamado a marcar una época. Parece un jugador de nuestra época", elogió Álvaro Benito.