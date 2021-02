El brasileño Vinicius Tanque, delantero del Atlético Baleares de Segunda B, vivió en primera persona cómo un sector de la afición que presenciaba el partido que enfrentaba al conjunto insular y al filial del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino el pasado 31 de enero le profería insultos y sonidos racistas. Vinicius pasó anoche por los micrófonos de El Larguero, donde dio una lección de respeto y humildad: "El mensaje que puedo mandar a los que me insultaron es que les perdono porque, como personas, estamos sujetos a cometer errores. Espero que no pase otra vez".

"Es un tema muy complicado porque la actitud de la gente no fue buena. Yo soy una persona tranquila. No me molestó mucho, lo condeno, pero las personas tienen siempre una segunda oportunidad. Yo no soy Dios para perdonarles", explicó el brasileño.

El delantero del Atlético Baleares reconoció que no se enteró de lo sucedido hasta que vio que había recibido "un montón de mensajes" en su móvil. Además, Vinicius señaló que no suele sufrir este tipo de actitudes en España, donde aterrizó el pasado año cuando firmó con el Cartagena: "No creo que haya racismo en España. Las personas aquí son muy buena gente. No sé qué pasó con esa gente que me insultó".