Leguineche imprescindible

Discípulo de Delibes y de la vida, amante de Hemingway y de los hechos, recorrió el mundo para saber del dolor y de la alegría, y regresó al silencio de la Alcarria para escribir, como un poeta, acerca de la felicidad de la tierra. Manu Leguineche no escribió una línea que no se basara en un hecho, era un periodista completo que se emocionaba ante lo que ocurría como si fuera todavía un niño de Guernica. No publicó un rumor ni opinó más allá de lo que sabía. Televisión Española le dedicó el domingo su Imprescindibles. Pocas veces ha estado ese adjetivo tan bien puesto a un personaje de nuestro tiempo.