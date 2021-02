¿Condonación de la deuda?

Thomas Piketty, Cristina Narbona, Nacho Álvarez, Steve Keen, Manuel Escudero, Jordi Sevilla, Jorge Fabra, José Moisés Martín, Juan Torres López o Manuel Garí, son algunos de los economistas que suscriben un manifiesto en que el que proponen al Banco Central Europeo que condone la deuda a los países -en España la cuantía asciende a 300.000 millones de euros- a cambio de emplear ese mismo dinero en la reconstrucción social o ecológica.

“Nuestra propuesta es sencilla: hagamos un contrato entre los Estados europeos y el BCE. Este último se compromete a condonar las deudas públicas que posee (o a transformarlas en deudas perpetuas sin intereses), mientras que los Estados se comprometen a invertir las mismas cantidades en la reconstrucción ecológica y social. Estas cantidades alcanzan ya casi 2.500.000 millones de euros para toda Europa. Esta cantidad es suficiente para satisfacer las expectativas del Parlamento Europeo y, sobre todo, para salvaguardar el interés general” defienden los firmantes.

Nacho Álvarez, secretario de Estado de Políticas Sociales y defensor de la propuesta, defiende en Hora 25 de los Negocios que "no es en absoluto necesario modificar los tratados. Lo que nosotros hemos hecho es abrir un debate de largo plazo, que va a requerir de otras medidas adicionales. Pensemos que, además del relativo al la política monetaria, tenemos que abordar incluso de forma prioritaria, debates relativos a las reglas fiscales para no volver a meternos en la jaula de la austeridad, pero como decía Keynes, la principal dificultad para que se abran paso las nuevas ideas es dejar atrás las viejas ideas y creo que es lo que estamos haciendo con esta propuesta: abrir un debate".

Sin embargo, no comparten este punto de vista las instituciones europeas. “El tratado dice que no se puede poner en marcha la imprenta para financiar los gastos de los estados. Cancelar la deuda pública se corresponde exactamente a lo que está prohibido por el tratado, precisamente en el artículo 123 del tratado. Yo soy presidenta del BCE y no fui elegida para violar los tratados” ha señalado Christine Lagarde, en relación con esta propuesta.

"Creo que esta propuesta, dejando a un lado su limitada oportunidad, porque yo creo que en un momento en que estamos creando el germen de lo que es un presupuesto europeo, lo cual requiere cierta confianza y un primer paso lo hemos dado ya, creando una deuda mutualizada, puede no ser oportuno cuando sabemos que hay responsabilidades encontradas respecto a este asunto, y ese paso está dado ya. En este sentido, esa propuesta, no contribuye a suscitar la confianza entre aquellos que son más conservadores respecto al futuro de la Unión. Lo único que puedo decir es que técnicamente es posible. Es un ajuste en un balance que daría como consecuencia que el BCE estuviera en capital negativo, que no tiene por qué ser en sí mismo un obstáculo al desarrollo de sus políticas, pero que nunca se sabe, que más adelante daría como consecuencia menos beneficios que traspasan los bancos centrales a los gobiernos -porque esto equivale a una deuda perpetua a cupón cero- pero esto es lo único de la propuesta que tendría viabilidad. Porque el resto, en cuanto a los efectos económicos, son muy dudosos en mi opinión, desde un punto de vista político es destructiva y legalmente yo creo que es absolutamente imposible, por más vueltas que le demos" explica en Hora 25 de los Negocios José Manuel González Páramo, profesor del IESE, y ex Miembro del Comité Ejecutivo y Consejero de Gobierno del BCE y del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva del Banco de España.