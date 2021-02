Órdenes y contraórdenes

El actual estado de alarma, el que está en vigor en España desde el 9 de noviembre pasado y hasta el 9 de mayo próximo se hizo para dotar a las CCAA de la cobertura jurídica necesaria para adoptar las medidas que creyeran convenientes en función de cómo evolucionara la pandemia. Así se dijo y así se decidió después de meses en los que los tribunales de aquí y allá sancionaban o tumbaban restricciones autonómicas.

Bueno, pues estamos otra vez donde estábamos porque hoy el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha resuelto que a partir de mañana bares y restaurantes de Euskadi pueden abrir, en contra de la decisión del gobierno de Urkullu. El ejecutivo vasco habia ordenado el cierre de esa actividad en las localidades con una incidencia acumulada del virus superior a 500 casos por cada cien mil habitantes. Pero, dice el tribunal, que responde a una denuncia de las asociaciones hosteleras, que no está acreditado que la hostelería sea un foco de contagio y que cerrarla provoca un mal económico enorme. ¿¡Quien lo duda!?

Pero ¿tiene el tribunal más datos de la epidemia que el gobierno vasco? ¿Para qué sirve este estado de alarma si los presidentes autonómicos no pueden adelantar el toque de queda, no pueden confinar en los domicilios y no pueden ordenar el cierre de determinadas actividades? ¿Dónde está la seguridad jurídica que iba a prestarles para la cogobernanza? ¿Y qué hacemos nosotros los ciudadanos en medio de este lío de órdenes y contra-órdenes?