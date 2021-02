Alerta bitcoin

El bitcoin vuelve a dispararse y el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores advierten: las criptomonedas son inversiones de alto riesgo y no aptas para minoristas. Durante la pandemia, el bitcoin ya había disparado su valor hasta un 630% entre marzo y diciembre, pasando de costar 3966 dólares en los primeros compases de la pandemia, a los casi 30.000 a cierre de año. Un rally que ha vuelto a desatarse tras el comunicado depositado en la SEC -la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense- por Tesla, en el que la compañía de Elon Musk notificaba una compra de estas criptodivisas por valor de 1.500 millones de euros y su intención de comenzar a aceptar esta moneda digital como forma de pago en un futuro próximo: la moneda digital ha llegado a acumular una subida del 25% en los dos últimos días, hasta marcar un nuevo máximo en los 48.219 dólares.

Un incremento del valor que ha llevado a los reguladores españoles a advertir -por segunda vez- sobre los riesgos que conlleva la inversión en este tipo de activos. "Se trata de instrumentos complejos, que pueden no ser adecuados para pequeños ahorradores, y cuyo precio conlleva un alto componente especulativo que puede suponer incluso la pérdida total de la inversión" explican en un comunicado en el que advierten, además, que, desde el punto de vista legal, “las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores”.

Ricardo Queralt, codirector del Máster en Data Science para Finanzas de CUNEF y ex miembro del Comité Consultivo de Protección al Inversor e Intermediarios del ESMA explica en Hora 25 de los Negocios que el problema es que "lo que vemos es que vamos a ganar, que no cae nunca, y que lo que cae se recupera, pero esto no nos asegura que en el futuro vaya a ser así. Lo que hay que saber es que, si vas a comprar criptomonedas, tienes riesgo de perder, perder dinero, que no siempre vas a poder ganar. Y lo hemos visto estos días, el 11 de enero empezó a caer y luego se ha vuelto a recuperar, pero seguro que ha habido inversores que han asumido pérdidas. Por eso es muy importante que sepamos que no es una inversión garantizada, que es una inversión con riesgo, y que estamos arriesgando nuestro dinero. Por eso las palabras de Musk son muy interesantes, cuando dice que esto es especulación y que no pongamos todos nuestros ahorros en invertir en criptomonedas".